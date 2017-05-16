Фотофакт. На орбиту Земли вывели спутник для обеспечения авиапассажиров Wi-Fi

На земную орбиту выведен спутник Inmarsat-5 F4, который обеспечит сигналом Wi-Fi пассажиров самолетов, сообщает "Газета.ру".
Ракета-носитель Falcon 9, которая доставила спутник на орбиту, стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США, Флорида).
More photos from today's Falcon 9 launch → https://t.co/095WHWMtKp pic.twitter.com/QlfWZ2mHRB— SpaceX (@SpaceX) 16 мая 2017 г.
Через 30 минут после старта корпорация SpaceX сообщила, что коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 успешно выведен на промежуточную геостационарную Земли.
Спутник Inmarsat-5 F4 должен обеспечить самолеты различной классификации сигналом Wi-Fi, пишет ura.ru.
Аппарат создан американской компанией Boeing, он четвертый в серии и последний. С ним завершается формирование глобальной спутниковой сети Global Xpress. Ожидаемый срок службы — 15 лет, пишет Lenta.ru.
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