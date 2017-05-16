Фотофакт. На орбиту Земли вывели спутник для обеспечения авиапассажиров Wi-Fi

Ракета-носитель Falcon 9, которая доставила спутник на орбиту, стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США, Флорида).

Через 30 минут после старта корпорация SpaceX сообщила, что коммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 успешно выведен на промежуточную геостационарную Земли.

Спутник Inmarsat-5 F4 должен обеспечить самолеты различной классификации сигналом Wi-Fi, пишет ura.ru.

Аппарат создан американской компанией Boeing, он четвертый в серии и последний. С ним завершается формирование глобальной спутниковой сети Global Xpress. Ожидаемый срок службы — 15 лет, пишет Lenta.ru.