На праздновании Дня Победы "Единая Россия" вручила детским коллективам сертификаты на новые костюмы

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Сегодня, 15:29.
Новости партий

9 мая на площади Сахарова, сразу после прямого включения с парада на Красной площади в Москве, где прозвучало поздравление с Днем Победы Президента РФ Владимира Путина, в Барнауле прошел праздничный концерт детских творческих коллективов "Спасибо, за мир на Земле!".

День Победы в Барнауле.
День Победы в Барнауле. Фото из архива редакции.

Со словами поздравления к барнаульцам обратился секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель АКЗС Александр Романенко. Он отметил масштабность праздничных мероприятий в честь Дня Победы в Барнауле, поблагодарил маленьких артистов за участие в добром и благородном деле – проведении праздника для горожан, пожелал им и их родителям счастья, добра и мирного неба над головой.

"Единая Россия" вручила детским коллективам сертификаты.
"Единая Россия" вручила детским коллективам сертификаты.

В дополнение пожеланий Александр Романенко вручил коллективам театров танца: "Кубарики", "Иван да Марья", "Фиеста", "Имени Р. Фибер" и "Сюрприз", ансамблей народного танца "Калинка" и "Сибирь" и ансамбля современного и джазового танца "Ассорти" подарочные сертификаты на пошив концертных костюмов.

Поддержке творческих коллективов и культуры в целом партия "Единая Россия" уделяет особое внимание. В 2017 году с этой целью были запущены сразу два партийных проекта "Театры малых городов" и "Местный дом культуры". Проекты направлены на модернизацию учреждений культуры в регионах и поддержку творческих коллективов.

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