На проспекте Космонавтов в Барнауле поставили новые остановочные павильоны

Остановочные павильоны на Космонавтов. Фото: barnaul.org. Остановочные павильоны на Космонавтов. Фото: barnaul.org. Остановочные павильоны на Космонавтов. Фото: barnaul.org.

Старые, изношенные павильоны заменили на новые и более современные в рамках комплексного благоустройства проспекта Космонавтов. В этом году на пересечении ул.Попова и пр. Космонавтов обрезали сухостои, завезли черный грунт, засеяли газон, заасфальтировали пешеходную дорожку, обустроили новую клумбу.

Остановочные павильоны изготовили в Новосибирске..