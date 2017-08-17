На проспекте Космонавтов в Барнауле поставили новые остановочные павильоны

Новые павильоны появились на автобусной и трамвайной остановках на пересечении ул. Попова и пр. Космонавтов. Это многолюдный участок общественного транспорта: здесь пересекаются городские, пригородные и садоводческие маршруты, сообщает мэрия.
Остановочные павильоны на Космонавтов. Фото: barnaul.org.
Остановочные павильоны на Космонавтов. Фото: barnaul.org.
Остановочные павильоны на Космонавтов. Фото: barnaul.org.
Старые, изношенные павильоны заменили на новые и более современные в рамках комплексного благоустройства проспекта Космонавтов. В этом году на пересечении ул.Попова и пр. Космонавтов обрезали сухостои, завезли черный грунт, засеяли газон, заасфальтировали пешеходную дорожку, обустроили новую клумбу.
Остановочные павильоны изготовили в Новосибирске..
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