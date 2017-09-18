На Садовом кольце в Москве установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову

На Садовом кольце в Москве началась установка памятника советскому конструктору Михаилу Калашникову, сообщает "Газета.Ru".
Автором скульптуры стал Салават Щербаков, чьей наиболее крупной работой является монумент Владимиру Великому у стен Кремля.
Скоро тут появится 7.5 метровый монумент товарищу Калашникову с автоматом в руках🗽Ода инженерной мысли или пропаганда насилия?!) 🤔 • • • #moscow #russia #kalashnikov #калашников #садовое #мояулица #собянин #плитка #monument #statue #автомат #оружие #gun #weapon #arch #architecture #perspective #москва #moscowbykish #ilovemoscow #mymoscow
На Садовом кольце в Москве началась установка памятника советскому конструктору Михаилу Калашникову, об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru». После нескольких переносов дат памятник планируется торжественно открыть к Дню оружейника 19 сентября. Автором скульптуры стал Салават Щербаков, чьей наиболее крупной работой является монумент Владимиру Великому у стен Кремля. Предыдущий памятник Калашникову был установлен в 2015 году на военном мемориальном кладбище в Мытищах, где конструктор был похоронен после смерти в 2013 году. Как выглядит новый памятник — в фоторепортаже «Газеты.Ru». Фото: Юрий Воронцов/"Газета.Ru" @braven777 #михаилкалашников #калашников #памятник #москва #садовоекольцо
В Москве установили памятник Михаилу Калашникову. Восьмиметровую фигуру поставили на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года, скончался в декабре 2013 года. Калашников - создатель самого популярного оружия в истории - АК-47. Этот автомат появился в 1947 году и производится по сей день. Именем изобретателя назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, высокоточного оружия. #news_see_ #новости #news #СМИ #Россия #Москва #Калашников #памятник #новости_ru
У памятника, официальное отрытие которого пройдет 19 сентября, некий молодой москвич уже успел провести одиночный пикет. Он держал плакат с надписью "Оружию Нет Войне".
С момента своего появления в 1947 году по сегодняшний день изобретение российского инженера Михаила Калашникова остаётся самым распространённым стрелковым оружием на земле.
Оружие за долгие годы существования зарекомендовало себя как простой, но сверхнадёжный помощник воина на поле боя. Калашников настолько популярен, что является единственным оружием, попавшим на флаги ряда государств. Кроме того, автомат указан в Книге рекордов Гиннеса как самое распространённое оружие на земле.
Справка
Всемирно известный конструктор Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья на Алтае. В родном селе всемирно известного оружейника при жизни дважды Героя Социалистического Труда установлен бюст Михаила Калашникова. В ноябре 2013 года в Курье, в здании школы, в которой учился будущий оружейник, открыт музей М. Калашникова.
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