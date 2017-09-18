На Садовом кольце в Москве установили памятник оружейнику Михаилу Калашникову

Автором скульптуры стал Салават Щербаков, чьей наиболее крупной работой является монумент Владимиру Великому у стен Кремля.

У памятника, официальное отрытие которого пройдет 19 сентября, некий молодой москвич уже успел провести одиночный пикет. Он держал плакат с надписью "Оружию Нет Войне".

С момента своего появления в 1947 году по сегодняшний день изобретение российского инженера Михаила Калашникова остаётся самым распространённым стрелковым оружием на земле.

Оружие за долгие годы существования зарекомендовало себя как простой, но сверхнадёжный помощник воина на поле боя. Калашников настолько популярен, что является единственным оружием, попавшим на флаги ряда государств. Кроме того, автомат указан в Книге рекордов Гиннеса как самое распространённое оружие на земле.

Справка

Всемирно известный конструктор Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья на Алтае. В родном селе всемирно известного оружейника при жизни дважды Героя Социалистического Труда установлен бюст Михаила Калашникова. В ноябре 2013 года в Курье, в здании школы, в которой учился будущий оружейник, открыт музей М. Калашникова.