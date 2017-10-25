На СЭФ-2017 обсудят актуальные для Сибири проблемы экспорта и импорта

В рамках секции "Финансы для малого и среднего бизнеса" будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся возможностей биржевого валютного рынка для малых и средних предприятий, перспектив блокчейн-технологий в международных расчетах, беззалогового финансирования импортных контрактов за счет ресурсов китайской экспортной корпорации. Отдельное внимание будет уделено теме финансовых и страховых инструментов поддержки экспорта. Более подробно участникам форума об этом расскажет эксперт по межрегиональным коммуникациям АО "Эксар" Дмитрий Требухин. О том, как составить инвест-проект для азиатских инвесторов поведает директор отделения корпоративных финансов PwC Анвар Гафиатуллин. Многолетний опыт Анвара Гафиатуллина в предоставлении услуг по стратегическому консалтингу, оценке бизнеса, разработке бизнес-планов и финансовому моделированию позволит в полной мере раскрыть все аспекты темы перед слушателями. За свою практику работы в ВЭД Анвар Гафиатуллин успел поработать с такими крупными компаниями как "CEFC China Energy", "Pertamina", "China Shenhua".

Одним из значимых спикеров в этом году на СЭФ будет специально приглашенный для выступления в секции "Услуги для малого и среднего бизнеса" директор по продажам и развитию бизнеса "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Виталий Потапов. Более года Виталий Потапов возглавляет функцию продаж ключевого для FESCO бизнеса – контейнерных перевозок. За этот год компания увеличила свое присутствие на рынке перевозок Китай-Россия и продолжает активно развивать интермодальные решения с отправкой в контейнерных поездах через порт Владивосток. В этой же секции выступит представитель консалтинговой компании "Окно в Китай" Александр Зайнигабдинов с темой "Разрешение коммерческих споров по договорам поставки между РФ и КНР: чего избегать и к чему стремиться".

Кроме того, первый день Форума ознаменуется проведением большого круглого стола по образованию, на котором представители ведущих ВУЗов Новосибирска обсудят темы обмена студентами и возможностью работы в Азии. Модератором круглого стола будет профессор, доктор исторических наук, руководитель Школы Востоковедения НИУ "Высшая школа экономики" Алексей Маслов.

Во второй день Форума импорту будет посвящена отдельная секция, в рамках которой основатель и генеральный директор международной компании "NEOSUN Energy" Илья Лихов расскажет участникам СЭФ-2017 о трансфере технологий и бизнес модели из Китая в Россию, или "Как построить международный бизнес". NEOSUN Energy на сегодняшний день является высокотехнологичной компанией, которая занимается производством солнечных батарей и разработкой инновационных решений в области солнечной энергетики.

Относительно темы импорта на СЭФ выступит также владелец компании Skycom LLC Дмитрий Лабохо, пошагово объяснив тонкости контрактного производства в Китае. Дмитрий Лабохо многие годы посвятил тому, как правильно и выгодно производить товары, в частности светодиодного оборудования, на территории Китая, реализуя их в дальнейшем в России. Дмитрий Лабохо работает со своей командой в Китае как гонконгская компания D&K Group International Co.Limited, расположив штаб-квартиру и основных сотрудников в Шеньчжене на юге Китая.

Одновременно с секцией импорта на СЭФ будет открыт зал Экспортера, где будут представлены порядка 10 ключевых тем экспорта. Представитель АО "Российский экспортный центр" в Китае Сергей Лебедев расскажет об экспортных нишах и приоритетных отраслях для российского МСБ в Китае в цифрах и фактах. Сергей Лебедев знает о китайском рынке не понаслышке: из 12 лет работы в МИД России, 9 лет он провел в КНР. Курировал вопросы взаимодействия по линии СМИ России и Китая, а также продвижения российских брендов в Китае.

На тему экспорта также выступит заместитель генерального директора ООО "Торговый дом "РСДС" и директор по развитию Российско-Сингапурского Делового Совета Андрей Быков. Спикер расскажет об инструментах продвижения российских компаний на рынки Юго-Восточной Азии. А владелец China SMM Валерий Кайгородов поможет участникам Форума разобраться, что означает для предпринимателей "маркетплейс" в Китае: модное слово или реально работающий инструмент продаж и продвижения, с чего лучше начать и каковы могут быть результаты.

Продвижение любой компании в современном мире немыслимо без сети интернет, которая способна как увеличить продажи, так и стать поводом для размышления. О генерации трафика в китайском сегменте всемирной паутины для продвижения и продажи российских товаров и услуг расскажет председатель "Дома Российско-Китайской дружбы" Максим Спасский. СЕО и основатель компании SKYLEX Людмила Федорова поддержит тему стратегии успешных экспортных контрактов и анализа рисков.

Владелец и генеральный директор консалтингового агентства MARKUS Максим Шпигунов уточнит на Форуме, какой потенциал у экспорта продуктов питания в КНР, и что ему может помешать. Тему экспорта российских продуктов питания поддержит и представитель китайской компании Epinduo Юй Вэй, рассказав от лица азиатского предпринимателя о необходимости адаптации российских товаров. На сегодняшний день, Epinduo – крупнейшая интернет-платформа для продажи российских товаров в Китае, которая в России пользуется поддержкой Российского экспортного центра (РЭЦ), а в Китае – Ассоциации развития промышленности за рубежом CODA.

Сибирский экономический форум "Россия и Большая Азия. Импорт, экспорт, инвестиции. Отраслевые решения для малого и среднего бизнеса при работе с Китаем, Индией, Японией, Республикой Корея, Вьетнамом, Таиландом, Монголией" проводится в ежегодном формате для реализации проектов между российскими и азиатскими компаниями. В этом году СЭФ-2017 состоится уже в четвертый раз и пройдет 16 и 17 ноября 2017 года на площадке МВК "Новосибирск Экспоцентр".

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