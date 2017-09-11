На Солнце произошла еще одна мощнейшая вспышка

Вспышке был присвоен наивысший класс активности под кодом "Х".

4 сентября на Солнце начали происходить вспышки, вначале произошла серия небольших, а с 6 по 8 сентября случились три мощные. 9 сентября также была зафиксирована вспышка средней мощности.

В минувшее воскресенье было семь серьезных скачков активности Солнца. Как раз в 20.00 мск ученые зафиксировали резкий скачок рентгеновского излучения, которому и присвоили наивысший класс "Х".

Как рассказал РБК ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров, вспышки подобной мощности могут влиять на нервную систему человека, повышая уровень смертности от ДТП Также излучение может влиять на электронные устройства, вызывая сбои в их работе.