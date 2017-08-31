В барнаульском аэропорту споттеры сфотографировали "беляш" в обновленной ливрее

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Жизнь

30 августа прошел второй день споттинга в Международном аэропорту Барнаул.

Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков.
Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков.
Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков.
Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков.
Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков.
Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков.
Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков.
Споттинг в барнаульском аэропорту. Фото: Александр Комков.

На этот раз любители авиационной фотографии производили утреннюю съемку лайнеров авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7.

Самолет S7 предстал в обновленной ливрее. Еще в марте этого года в авиакомпании заявили, что цвет лайнеров изменится на "все оттенки зеленого", более того — не будет знаменитых "человечков" на фюзеляже. Первые самолеты S7 поменяли ливреи на заводе Airbus.

Один из таких лайнеров стал участником споттинга в барнаульском аэропорту имени Г.С.Титова. Правда, он еще не окрашен полностью. Это — заготовка ливреи, потому фюзеляж белый. Из-за цвета споттеры в шутку называют этот самолет "беляшом".

По инсайдерсой информации, уже осенью этого года лайнер будет летать в Барнаул и Москву в новой ливрее.

Не все самолеты этой авиакомпании "сбросили" ярко-зеленый цвет с "человечками". Поэтому в барнаульском аэропорту часто приземляются и взлетают лайнеры в старой ливрее.

В споттинге участвуют 20 любителей авиационной фотографии.

Мероприятие посвящено 20-летнему юбилею авиапредприятия "Алтай".

Факт

На авиационном сленге Sukhoi Superjet 100 называют "летающей сосиской", Airbus — "арбузом", Boeing — "бобиком", Ан-72 — "чебурашкой", Ил-86 и Ил-96 — "батоном", "баклажаном", Boeing 777 — "три топора".

Справка

Споттинг (от английского слова "spot" — "увидеть", "опознать"; также — авиационный споттинг) — вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. Сопровождается фотографированием в аэропортах.

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