На телеканале "Домашний" начинается остросюжетный детектив "Исчезнувшая"

Как жить, если потеря всего – только начало трудного пути? В новом сериале "Исчезнувшая" есть все: от загадочной и полной неожиданных поворотов истории до звездного актерского состава. Главная тайна сезона будет раскрыта с 16 октября в 21.00 на "Dомашнем".
Режиссер Юсуп Разыков сам написал сценарий и тщательно подбирал каждого актера. Актерский состав богат звёздами: помимо Анны Снаткиной и Кирилла Гребенщикова в сериале снялись Данила Дунаев, Александр Константинов, Сергей Юшкевич, Леонид Громов, Пётр Нестеров, Дарья Бранкевич, Дарья Белоусова, Тамара Акулова, Виктория Маслова, Галина Петрова.
Кто есть кто в сериале "Исчезнувшая"
- Анна Снаткина (Катя Савельева/Лидия Пашкова)
Актрисе выпала интересная возможность сыграть в сериале сразу две роли. Первый персонаж Снаткиной – молодая домработница Катя, которая нашла свое скромное счастье и собиралась выйти замуж за обычного парня. А второй персонаж – грубая, избалованная и алчная жена олигарха Лидия Сергеевна. Судьбы двух главных героинь будут переплетаться самым неожиданным образом.
- Кирилл Гребенщиков (Игорь Пашков, бизнесмен)
Актеру досталась роль очень богатого человека. По сериалу закрытый и холодный олигарх должен расцвести и научиться испытывать самые теплые эмоции от пережитого. Также герой Гребенщикова окажется перед очень непростым выбором.
- Сергей Юшкевич (Пётр Кулагин, адвокат Игоря Пашкова)
Юшкевич играет очень неоднозначного персонажа. Вкрадчивый и спокойный тембр голоса Сергея заставит зрителя поверить в его преданность и безоговорочное служение своему хозяину. Но так ли это на самом деле?
- Данила Дунаев (Кирилл Земцов, жених Кати Савельевой)
Добрый и верный возлюбленный Кати не прошел проверку деньгами. Оказавшись алчным и расчетливым, Земцов едва не попадает в неприятную ситуацию.
- Тамара Акулова (Мария Семеновна, управляющая домом семьи Пашковых)
Известная российская актриса Тамара Акулова сыграла в сериале хозяйку-распорядительницу дома Пашковых. На протяжении многих лет женщина хранит порядок, став для хозяев почти родной матерью.
- Леонид Громов (Вениамин Соснин, частный детектив)
Майор в отставке ведет свое собственное расследование страшного преступления или же только мешает всем своими допросами?
- Петр Нестеров (Макс, водитель семьи Пашковых)
Одна из самых непредсказуемых ролей досталась Петру Нестерову. Помощник адвоката и водитель семьи Пашковых, Макс – на первый взгляд, рубаха-парень, улыбчивый и всегда готовый прийти на помощь. На самом же деле он является не тем, за кого себя выдает, и скрывает нечто очень важное.
- Дарья Белоусова (Зоя, сестра Кати Савельевой)
Рыжеволосой Дарье Белоусовой досталась роль сестры Кати Савельевой, Зои. Мстительная и злопамятная Зоя сделает все, чтобы разрушить жизнь сестры.
- Дарья Бранкевич (Юля, няня дочери Пашковых Светланы)
Молодая актриса Дарья Бранкевич сыграла в сериале роль няни дочери Пашковых. Нежная и понимающая Юлия не только помогала маленькой героине справляться с трудностями, но и переживала личную драму. Смогут ли ее преданность и любовь растопить сердце чужого возлюбленного?
- Александр Константинов (Артём Быстров, начальник службы безопасности Игоря Пашкова)
Этот герой – один из самых положительных. По сюжету, начальник безопасности Артем Быстров выполняет свои служебные обязанности самоотверженно и испытывает настоящие чувства к любимой женщине.
- Артем Осипов (Климов, следователь)
Расследуя запутанное преступление, Климов чувствует, что не все так просто, как кажется. Удастся ли ему довести свое необычное расследование до конца?
- Галина Петрова (Татьяна Васильевна, мать Лидии Пашковой)
Мама Лидии Сергеевны Тамара Васильева появляется в середине сериала и вдруг распознает очень серьезную подмену, но, поскольку она уже много лет хранит страшную тайну, резко выходит из этой "игры".
Фото и ролик можно скачать здесь >>
Справка
- Производство: ДРИМ ФИЛЬМ
- Количество серий: 16
- Хронометраж: 48 минут
- Режиссер: Юсуп Разыков
Премьера сериала "Исчезнувшая" пройдет 16 октября в 21.00 на "Dомашнем".
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