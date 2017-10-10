На телеканале "Домашний" начинается остросюжетный детектив "Исчезнувшая"

Сегодня, 11:50.
Жизнь

Как жить, если потеря всего – только начало трудного пути? В новом сериале "Исчезнувшая" есть все: от загадочной и полной неожиданных поворотов истории до звездного актерского состава. Главная тайна сезона будет раскрыта с 16 октября в 21.00 на "Dомашнем".

Остросюжетный детектив "Исчезнувшая".
Остросюжетный детектив "Исчезнувшая".
Анна Снаткина.
Анна Снаткина.
Мир Кати Савельевой (Анна Снаткина) рушится в одночасье – жених пропал, из квартиры выгнали, а сама она оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве. Внезапно кто-то вносит за нее залог, а возле дома девушку поджидает адвокат влиятельного бизнесмена Игоря Пашкова (Кирилл Гребенщиков). Он предлагает Кате сделку – она должна исчезнуть. Савельева соглашается, даже не подозревая, какая встреча ждет ее впереди. Почему именно она? Какая тайна скрыта за этим исчезновением? Ответы на эти и другие вопросы – в новом детективном сериале "Исчезнувшая" на телеканале "Dомашний" c 16 октября в 21.00.

Режиссер Юсуп Разыков сам написал сценарий и тщательно подбирал каждого актера. Актерский состав богат звёздами: помимо Анны Снаткиной и Кирилла Гребенщикова в сериале снялись Данила Дунаев, Александр Константинов, Сергей Юшкевич, Леонид Громов, Пётр Нестеров, Дарья Бранкевич, Дарья Белоусова, Тамара Акулова, Виктория Маслова, Галина Петрова.

Кто есть кто в сериале "Исчезнувшая"

Анна Снаткина.
Анна Снаткина.
  • Анна Снаткина (Катя Савельева/Лидия Пашкова)

Актрисе выпала интересная возможность сыграть в сериале сразу две роли. Первый персонаж Снаткиной – молодая домработница Катя, которая нашла свое скромное счастье и собиралась выйти замуж за обычного парня. А второй персонаж – грубая, избалованная и алчная жена олигарха Лидия Сергеевна. Судьбы двух главных героинь будут переплетаться самым неожиданным образом.

  • Кирилл Гребенщиков (Игорь Пашков, бизнесмен)

Актеру досталась роль очень богатого человека. По сериалу закрытый и холодный олигарх должен расцвести и научиться испытывать самые теплые эмоции от пережитого. Также герой Гребенщикова окажется перед очень непростым выбором.

  • Сергей Юшкевич (Пётр Кулагин, адвокат Игоря Пашкова)

Юшкевич играет очень неоднозначного персонажа. Вкрадчивый и спокойный тембр голоса Сергея заставит зрителя поверить в его преданность и безоговорочное служение своему хозяину. Но так ли это на самом деле?

  • Данила Дунаев (Кирилл Земцов, жених Кати Савельевой)

Добрый и верный возлюбленный Кати не прошел проверку деньгами. Оказавшись алчным и расчетливым, Земцов едва не попадает в неприятную ситуацию.

  • Тамара Акулова (Мария Семеновна, управляющая домом семьи Пашковых)

Известная российская актриса Тамара Акулова сыграла в сериале хозяйку-распорядительницу дома Пашковых. На протяжении многих лет женщина хранит порядок, став для хозяев почти родной матерью.

  • Леонид Громов (Вениамин Соснин, частный детектив)

Майор в отставке ведет свое собственное расследование страшного преступления или же только мешает всем своими допросами?

  • Петр Нестеров (Макс, водитель семьи Пашковых)

Одна из самых непредсказуемых ролей досталась Петру Нестерову. Помощник адвоката и водитель семьи Пашковых, Макс – на первый взгляд, рубаха-парень, улыбчивый и всегда готовый прийти на помощь. На самом же деле он является не тем, за кого себя выдает, и скрывает нечто очень важное.

  • Дарья Белоусова (Зоя, сестра Кати Савельевой)

Рыжеволосой Дарье Белоусовой досталась роль сестры Кати Савельевой, Зои. Мстительная и злопамятная Зоя сделает все, чтобы разрушить жизнь сестры.

  • Дарья Бранкевич (Юля, няня дочери Пашковых Светланы)

Молодая актриса Дарья Бранкевич сыграла в сериале роль няни дочери Пашковых. Нежная и понимающая Юлия не только помогала маленькой героине справляться с трудностями, но и переживала личную драму. Смогут ли ее преданность и любовь растопить сердце чужого возлюбленного?

  • Александр Константинов (Артём Быстров, начальник службы безопасности Игоря Пашкова)

Этот герой – один из самых положительных. По сюжету, начальник безопасности Артем Быстров выполняет свои служебные обязанности самоотверженно и испытывает настоящие чувства к любимой женщине.

  • Артем Осипов (Климов, следователь)

Расследуя запутанное преступление, Климов чувствует, что не все так просто, как кажется. Удастся ли ему довести свое необычное расследование до конца?

  • Галина Петрова (Татьяна Васильевна, мать Лидии Пашковой)

Мама Лидии Сергеевны Тамара Васильева появляется в середине сериала и вдруг распознает очень серьезную подмену, но, поскольку она уже много лет хранит страшную тайну, резко выходит из этой "игры".

Фото и ролик можно скачать здесь >>

Справка

  • Производство: ДРИМ ФИЛЬМ
  • Количество серий: 16
  • Хронометраж: 48 минут
  • Режиссер: Юсуп Разыков

Премьера сериала "Исчезнувшая" пройдет 16 октября в 21.00 на "Dомашнем".

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