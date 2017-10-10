На телеканале "Домашний" начинается остросюжетный детектив "Исчезнувшая"

Анна Снаткина.

Мир Кати Савельевой (Анна Снаткина) рушится в одночасье – жених пропал, из квартиры выгнали, а сама она оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве. Внезапно кто-то вносит за нее залог, а возле дома девушку поджидает адвокат влиятельного бизнесмена Игоря Пашкова (Кирилл Гребенщиков). Он предлагает Кате сделку – она должна исчезнуть. Савельева соглашается, даже не подозревая, какая встреча ждет ее впереди. Почему именно она? Какая тайна скрыта за этим исчезновением? Ответы на эти и другие вопросы – в новом детективном сериале "Исчезнувшая" на телеканале "Dомашний" c 16 октября в 21.00.

Режиссер Юсуп Разыков сам написал сценарий и тщательно подбирал каждого актера. Актерский состав богат звёздами: помимо Анны Снаткиной и Кирилла Гребенщикова в сериале снялись Данила Дунаев, Александр Константинов, Сергей Юшкевич, Леонид Громов, Пётр Нестеров, Дарья Бранкевич, Дарья Белоусова, Тамара Акулова, Виктория Маслова, Галина Петрова.

Кто есть кто в сериале "Исчезнувшая"

Анна Снаткина.

Анна Снаткина (Катя Савельева/Лидия Пашкова)

Актрисе выпала интересная возможность сыграть в сериале сразу две роли. Первый персонаж Снаткиной – молодая домработница Катя, которая нашла свое скромное счастье и собиралась выйти замуж за обычного парня. А второй персонаж – грубая, избалованная и алчная жена олигарха Лидия Сергеевна. Судьбы двух главных героинь будут переплетаться самым неожиданным образом.

Кирилл Гребенщиков (Игорь Пашков, бизнесмен)

Актеру досталась роль очень богатого человека. По сериалу закрытый и холодный олигарх должен расцвести и научиться испытывать самые теплые эмоции от пережитого. Также герой Гребенщикова окажется перед очень непростым выбором.

Сергей Юшкевич (Пётр Кулагин, адвокат Игоря Пашкова)

Юшкевич играет очень неоднозначного персонажа. Вкрадчивый и спокойный тембр голоса Сергея заставит зрителя поверить в его преданность и безоговорочное служение своему хозяину. Но так ли это на самом деле?

Данила Дунаев (Кирилл Земцов, жених Кати Савельевой)

Добрый и верный возлюбленный Кати не прошел проверку деньгами. Оказавшись алчным и расчетливым, Земцов едва не попадает в неприятную ситуацию.

Тамара Акулова (Мария Семеновна, управляющая домом семьи Пашковых)

Известная российская актриса Тамара Акулова сыграла в сериале хозяйку-распорядительницу дома Пашковых. На протяжении многих лет женщина хранит порядок, став для хозяев почти родной матерью.

Леонид Громов (Вениамин Соснин, частный детектив)

Майор в отставке ведет свое собственное расследование страшного преступления или же только мешает всем своими допросами?

Петр Нестеров (Макс, водитель семьи Пашковых)

Одна из самых непредсказуемых ролей досталась Петру Нестерову. Помощник адвоката и водитель семьи Пашковых, Макс – на первый взгляд, рубаха-парень, улыбчивый и всегда готовый прийти на помощь. На самом же деле он является не тем, за кого себя выдает, и скрывает нечто очень важное.

Дарья Белоусова (Зоя, сестра Кати Савельевой)

Рыжеволосой Дарье Белоусовой досталась роль сестры Кати Савельевой, Зои. Мстительная и злопамятная Зоя сделает все, чтобы разрушить жизнь сестры.

Дарья Бранкевич (Юля, няня дочери Пашковых Светланы)

Молодая актриса Дарья Бранкевич сыграла в сериале роль няни дочери Пашковых. Нежная и понимающая Юлия не только помогала маленькой героине справляться с трудностями, но и переживала личную драму. Смогут ли ее преданность и любовь растопить сердце чужого возлюбленного?

Александр Константинов (Артём Быстров, начальник службы безопасности Игоря Пашкова)

Этот герой – один из самых положительных. По сюжету, начальник безопасности Артем Быстров выполняет свои служебные обязанности самоотверженно и испытывает настоящие чувства к любимой женщине.

Артем Осипов (Климов, следователь)

Расследуя запутанное преступление, Климов чувствует, что не все так просто, как кажется. Удастся ли ему довести свое необычное расследование до конца?

Галина Петрова (Татьяна Васильевна, мать Лидии Пашковой)

Мама Лидии Сергеевны Тамара Васильева появляется в середине сериала и вдруг распознает очень серьезную подмену, но, поскольку она уже много лет хранит страшную тайну, резко выходит из этой "игры".

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Справка

Производство: ДРИМ ФИЛЬМ

Количество серий: 16

Хронометраж: 48 минут

Режиссер: Юсуп Разыков

Премьера сериала "Исчезнувшая" пройдет 16 октября в 21.00 на "Dомашнем".