На церемонии награждения биатлонистов на ЧМ перепутали российский гимн

Организаторы церемонии награждения включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая была гимном Российской Федерации с 1990 по 2001 год. Члены российской сборной вышли из положения, спев текст действующего гимна без музыкального сопровождения.

Гимн!!!Поем вместе с командой и страной!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🏆🏆🏆🏆🏆🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆перепутали-не беда!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Фев 18 2017 в 10:50 PST

Российская мужская сборная по биатлону в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золотые медали в эстафете, опередив французов и австрийцев, и впервые с 2008 года выиграла чемпионат мира.