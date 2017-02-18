На церемонии награждения биатлонистов на ЧМ перепутали российский гимн

В ходе церемонии награждения российских биатлонистов после победы в мужской эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене произошла путаница с гимном. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев своем Instagram.
Организаторы церемонии награждения включили "Патриотическую песню" Михаила Глинки, которая была гимном Российской Федерации с 1990 по 2001 год. Члены российской сборной вышли из положения, спев текст действующего гимна без музыкального сопровождения.
Российская мужская сборная по биатлону в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина завоевала золотые медали в эстафете, опередив французов и австрийцев, и впервые с 2008 года выиграла чемпионат мира.
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