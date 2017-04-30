На Украине хотят легализовать проституцию, казино и марихуану

Чтобы запустить и солидарный, и накопительный элемент пенсионной системы, говорят, нет компенсаторов. Очень часто я слышала, что у нас нет на это средств в государственном бюджете. Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны.