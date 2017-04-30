На Украине хотят легализовать проституцию, казино и марихуану

Легализовать проституцию и некоторые другие запрещенных законом виды деятельности предложила генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова. Она считает, что это поможет увеличить поступления в Пенсионный фонд, передает ТАСС.
Галина Третьякова,
гендиректор Украинской федерации страхования:
Чтобы запустить и солидарный, и накопительный элемент пенсионной системы, говорят, нет компенсаторов. Очень часто я слышала, что у нас нет на это средств в государственном бюджете. Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны.
Подобный инициативы на Украине обсуждают не впервые. Депутаты Рады предпринимали несколько попыток легализовать проституцию. В последний раз в сентябре 2015 года был зарегистрирован законопроект "О регулировании проституции и деятельности секс-заведений", где понятие "проститутка" определялось как "физическое лицо-предприниматель, оказывающее услуги интимного характера", а государству предписывалось "способствовать развитию секс-заведений, принимать меры повышения имиджа труда проституток, способствовать деятельности профессиональных союзов и общественных организаций в сфере проституции, деятельности секс- заведений". Однако до голосования дело так и не дошло.
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