На Украине поставили бюст опекуна Пушкина вместо памятника Ленину

До этого на месте монумента находился памятник Владимиру Ленину. На пьедестале бюста высечены слова "Генералу Инзову — основателю Болграда".

Зампредседатель Одесской областной рады Юрий Димчогло сказал, что Ивану Инзову удалось связать государство и общество: "Редкий пример сегодня для нас, потому что зачастую государство живет своими проблемами, общество — своими", пишет ura.ru.

Генерал Инзов был попечителем иностранных колонистов на территории, где сегодня располагается современная Одесская область.