На Украине поставили бюст опекуна Пушкина вместо памятника Ленину

Сегодня, 19:29.
Политика

В Болграде Одесской области Украины прошла церемония открытия бюста генералу Русской Императорской армии Ивану Инзову, которого называют опекуном Александра Пушкина в то время, когда он пребывал в ссылке.

Памятник Пушкину.
Памятник Пушкину. Фото: Михаил Хаустов.

До этого на месте монумента находился памятник Владимиру Ленину. На пьедестале бюста высечены слова "Генералу Инзову — основателю Болграда".

Зампредседатель Одесской областной рады Юрий Димчогло сказал, что Ивану Инзову удалось связать государство и общество: "Редкий пример сегодня для нас, потому что зачастую государство живет своими проблемами, общество — своими", пишет ura.ru.

Генерал Инзов был попечителем иностранных колонистов на территории, где сегодня располагается современная Одесская область.

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