На вечерний рейс "Барнаул-Москва" подешевели билеты

"ИрАэро" возит барнаульцев в москву на российском авиалайнере Сухой Суперджет 100.

Внимание, изменилось расписание вечернего рейса на Москву.

Расписание до 18.06.2017г.

Вылет из Барнаула в 18.00, прилет в Москву (Домодедово) в 18.30.

Вылет из Москвы (Домодедово) в 20.00, прилет в Барнаул в 03.30.

Расписание с 19.06.2017

Вылет из Барнаула в 16.30, прилет в Москву (Домодедово) в 17.00.

Вылет из Москвы (Домодедово) в 18.30, прилет в Барнаул в 02.00.