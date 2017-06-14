На вечерний рейс "Барнаул-Москва" подешевели билеты

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Сегодня, 08:01.
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Авиакомпания "ИрАэро" заявила о снижении тарифов на вечерний рейс из Барнаула в Москву. По данным компании, минимальный тариф на этот рейс будет 8100 рублей, пишет сайт барнаульского аэропорта.

Сухой Суперджет 100 (SSJ 100).
Сухой Суперджет 100 (SSJ 100). Фото: Авиапредприятие "Алтай".

"ИрАэро" возит барнаульцев в москву на российском авиалайнере Сухой Суперджет 100.

Внимание, изменилось расписание вечернего рейса на Москву.

Расписание до 18.06.2017г.

Вылет из Барнаула в 18.00, прилет в Москву (Домодедово) в 18.30.

Вылет из Москвы (Домодедово) в 20.00, прилет в Барнаул в 03.30.

Расписание с 19.06.2017

Вылет из Барнаула в 16.30, прилет в Москву (Домодедово) в 17.00.

Вылет из Москвы (Домодедово) в 18.30, прилет в Барнаул в 02.00.

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