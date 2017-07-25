На выборах в Алтайском крае используют новую технологию

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Сегодня, 10:24.
Политика

В рамках Единого дня голосования 10 сентября в Алтайском крае впервые используют технологию QR-кода при изготовлении протоколов об итогах голосования. Об этом сообщает сайт правительства региона.

QR-код.
QR-код. Фото: архив УФНС России по Алтайскому краю.

Эта технология позволит исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и при введении итогов выборов в систему ГАС "Выборы". QR-кодирование предоставит возможность считывать данные протоколов об итогах голосования с помощью специальной программы, в том числе с мобильных устройств. Технология также упрощает процедуру выдачи протоколов голосования наблюдателям, обработку и передачу данных, содержащихся в них.

"Избирательный процесс идет в ногу со временем, становится более технологичным. Уходит в прошлое исключительно ручной ввод данных в систему ГАС "Выборы", что занимало значительное количество времени. Доказали свою эффективность и востребованность комплексы избирательных бюллетеней (КОИБ), видеонаблюдение и онлайн-трансляция процедуры голосования. И, как новый шаг в сторону повышения открытости, легитимности и прозрачности избирательного процесса, мы пришли к технологии QR-кодирования", — отметила председатель Крайизбиркома Ирина Акимова.

Все оборудование после завершения Единого дня голосования останется в распоряжении муниципальных образований.

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