На выборах в Алтайском крае используют новую технологию

Эта технология позволит исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и при введении итогов выборов в систему ГАС "Выборы". QR-кодирование предоставит возможность считывать данные протоколов об итогах голосования с помощью специальной программы, в том числе с мобильных устройств. Технология также упрощает процедуру выдачи протоколов голосования наблюдателям, обработку и передачу данных, содержащихся в них.

"Избирательный процесс идет в ногу со временем, становится более технологичным. Уходит в прошлое исключительно ручной ввод данных в систему ГАС "Выборы", что занимало значительное количество времени. Доказали свою эффективность и востребованность комплексы избирательных бюллетеней (КОИБ), видеонаблюдение и онлайн-трансляция процедуры голосования. И, как новый шаг в сторону повышения открытости, легитимности и прозрачности избирательного процесса, мы пришли к технологии QR-кодирования", — отметила председатель Крайизбиркома Ирина Акимова.

Все оборудование после завершения Единого дня голосования останется в распоряжении муниципальных образований.