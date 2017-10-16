На военных учениях "Запад-2017" произошло все-таки два ЧП

На российско-белорусских учениях "Запад-2017" произошло два происшествия с участием вертолета Ка-52, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Оба инцидента произошли в один день — 16 сентября. До этого было известно только о первом ЧП, когда была выпущена ракета в сторону зрителей, пострадали три человека.
Второй инцидент произошел уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу, во время техосмотра. Один из техников должен был произвести контрольный спуск, чтобы убедиться в отсутствии снаряда в канале ствола. Однако, как рассказал источник, техник забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. В результате была частично разрушена одна стена склада, пишет bfm.ru.
Первая информация о ЧП появилась 19 сентября в соцсетях, после об этом сообщил сайт 66.ru: 17 или 18 сентября на полигоне Лужский произошел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" с вертолета Ка-52 из-за "сгорели два автомобиля, а два человека получили тяжелые травмы".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.