На военных учениях "Запад-2017" произошло все-таки два ЧП

Оба инцидента произошли в один день — 16 сентября. До этого было известно только о первом ЧП, когда была выпущена ракета в сторону зрителей, пострадали три человека.

Второй инцидент произошел уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу, во время техосмотра. Один из техников должен был произвести контрольный спуск, чтобы убедиться в отсутствии снаряда в канале ствола. Однако, как рассказал источник, техник забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. В результате была частично разрушена одна стена склада, пишет bfm.ru.

Первая информация о ЧП появилась 19 сентября в соцсетях, после об этом сообщил сайт 66.ru: 17 или 18 сентября на полигоне Лужский произошел непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" с вертолета Ка-52 из-за "сгорели два автомобиля, а два человека получили тяжелые травмы".