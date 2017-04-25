На Западе США американец казнил россиянку

Гражданка России 27-летняя Анна Репкина прилетела в Лос-Анджелес (штат Калифорния) 1 марта и на прошлой неделе была обнаружена мертвой в труднодоступной местности в штате Орегон, сообщает ТАСС.
Причиной смерти стало огнестрельное ранение в затылок. По подозрению в убийстве задержан 27-летний местный житель Уильям Харгроув, подрабатывающий вышибалой в местном баре.
Установлено, что американец поддерживал близкие отношения не только с Репкиной, но и с другой женщиной, которая потребовала от него сделать окончательный выбор. "Он принял решение. Харгроув отвел другую женщину в удаленное место, где она позднее была найдена застреленной в голову сзади, как это бывает при казни", — заявила СМИ помощник прокурора округа Бентон Эми Матуско. По ее словам, "подозреваемый жил с двумя женщинами в двух различных домах".
По словам заместителя шерифа округа Бентон Грегори Ридлера, Репкина говорила, что приехала из Москвы в поисках спутника жизни, которые привели ее в американский Корваллис с населением 55 тыс. человек.
Где именно родилась жертва, пока не установлено.
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