На Земле буйствует продолжительная магнитная буря

Магнитная буря продлится на Земле с 17 по 21 мая, пишет РИА Новости.
Она имеет имеет международный индекс G1-G2, что соответствует среднему уровню (5-6 баллов из 9 возможных).
Сейчас Солнце находится в состоянии минимальной активности, и поэтому любое, даже самое незначительное возмущение, может оказаться "сильнейшим с начала года", как это было с магнитной бурей 22-23 апреля. На Солнце сейчас присутствует достаточно крупная "корональная дыра". Это область, где условные линии магнитного поля Солнца выходят от поверхности, но обратно не замыкаются, пишет zakon.kz.
В эти дни самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. Особенно ученые рекомендуют обратить особое внимание на свое здоровье людям с сердечно-сосудистыми проблемами и гипертонией. Ранее российские исследователи уже доказали, что магнитные бури оказывают действие на головной мозг. Возможен сбой в работе электроники.
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