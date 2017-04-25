На Земле найдены удивительные гусеницы, поедающие полиэтилен

У гусениц большой восковой моли обнаружена необыкновенная особенность организма — эти животные могут переваривать полиэтилен. К такому выводу во время исследований случайно пришла сотрудница Кембриджского университета.
Британка нашла в ульях пчел личинок большой восковой моли, набрала их для другого своего эксперимента и положила в полиэтиленовый пакет. Через некоторое время женщина обнаружила, что пакет был изъеден изнутри, а гусеницы расползлись, пишет Nation-news.ru.
Тогда в университете решили исследовать этот феномен. Гусениц также сложили в пакет из полиэтилена, и эти насекомые за сутки смогли переработать 92 мг плёнки. Позднее выяснилось, что гусеницы не только прогрызли, но и переварили этот материал.
Исследователи предполагают, что новое открытие в будущем поможет бороться с мусором. Хотя, как будут выглядеть помойки, кишащие гусеницами большой восковой моли, и куда потом полетят полчища бабочек, британские ученые еще не придумали.
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