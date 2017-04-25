На Земле найдены удивительные гусеницы, поедающие полиэтилен

Британка нашла в ульях пчел личинок большой восковой моли, набрала их для другого своего эксперимента и положила в полиэтиленовый пакет. Через некоторое время женщина обнаружила, что пакет был изъеден изнутри, а гусеницы расползлись, пишет Nation-news.ru.

Тогда в университете решили исследовать этот феномен. Гусениц также сложили в пакет из полиэтилена, и эти насекомые за сутки смогли переработать 92 мг плёнки. Позднее выяснилось, что гусеницы не только прогрызли, но и переварили этот материал.

Исследователи предполагают, что новое открытие в будущем поможет бороться с мусором. Хотя, как будут выглядеть помойки, кишащие гусеницами большой восковой моли, и куда потом полетят полчища бабочек, британские ученые еще не придумали.