На Земле найдены удивительные гусеницы, поедающие полиэтилен

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Сегодня, 07:50.
Популярная наука

У гусениц большой восковой моли обнаружена необыкновенная особенность организма — эти животные могут переваривать полиэтилен. К такому выводу во время исследований случайно пришла сотрудница Кембриджского университета.

Большая восковая моль.
Большая восковая моль. Фото: wikipedia.org.

Британка нашла в ульях пчел личинок большой восковой моли, набрала их для другого своего эксперимента и положила в полиэтиленовый пакет. Через некоторое время женщина обнаружила, что пакет был изъеден изнутри, а гусеницы расползлись, пишет Nation-news.ru.

Тогда в университете решили исследовать этот феномен. Гусениц также сложили в пакет из полиэтилена, и эти насекомые за сутки смогли переработать 92 мг плёнки. Позднее выяснилось, что гусеницы не только прогрызли, но и переварили этот материал.

Исследователи предполагают, что новое открытие в будущем поможет бороться с мусором. Хотя, как будут выглядеть помойки, кишащие гусеницами большой восковой моли, и куда потом полетят полчища бабочек, британские ученые еще не придумали.

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