Начальник алтайского почтамта присвоила себе более полумиллиона рублей

По версии СУ СКР по РА, с августа 2015 года по ноябрь 2016 года начальник одного из отделений почтовой связи Турочакского почтамта УФПС Республики Алтай систематически присваивала деньги, вырученные от реализации товаров. Размер ущерба составил около полумиллиона рублей. После вскрытия факта хищения подозреваемую уволили.

Расследование продолжается.