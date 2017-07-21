Накреативили: как названия туристических баз влияют на успех бизнеса

Встречают по названию

Сегодня на Алтае работают сотни баз отдыха. По словам турагентов, клиенты не обращают внимания на названия кемпингов и комплексов, а ориентируются на сервис, цены и расположение средств размещения.

"Если турбаза предоставляет заведомо плохое качество услуг или имеет высокий ценник — в таком случае никакое название бизнес не спасет. Но при всех прочих условиях оно играет большую роль. Обычно люди не хотят признаваться, что реклама ими манипулирует. Многие будут говорить, что выбирают место отдыха головой, а не сердцем. Это неправда, они выбирали по названию. Просто не хотят в этом признаться", — считает руководитель компании "Франц и партнеры" Александр Франц.

По словам директора по стратегическому планированию брендингового агентства Punk You Brands Дениса Белоусова, чтобы название работало, оно должно быть уникальным и понятным аудитории. Ведь его значение усиливается вместе с ростом конкуренции, когда на рынке много предложений однообразных услуг.

"Одного названия мало для того, чтобы повлиять на решение туриста. Потенциальный потребитель обычно видит его в сочетании с другими атрибутами бренда (например, логотипом), которые создают более целостную картину имиджа базы. Притом если в названии удается предложить что-то уникальное, чего нет у конкурентов, то оно точно сделает туристический объект более привлекательным", — считает Денис Белоусов.

Владельцы некоторых баз рассказали, что выбирали такие названия, которые позволили бы им отличаться от конкурентов. Собственник базы отдыха "Дача пуТИна" в Яровом, который попросил не раскрывать его имени, рассказал, что в прошлом году, когда создавали бизнес, выбирали из сочетаний, которые соотносились бы с водной или пляжной темой, потому что Яровое — это в первую очередь пляжный отдых.

Несмотря на то, что в названии речь идет о рыбной путине, туристы и жители города понимают под этим сочетанием совсем другое. "Местные называют ее “Дачей Путина”. Я говорю: “Нет, это “Дача пуТИна”. С президентом это никак не связано”.

Хотя они настаивают на обратном", — говорит собственник. Он считает, что роль названия в бизнесе незначительна, но оно может повлиять, если "поддерживает" качество. В его случае название базы сыграло на руку. К тому же отдых здесь стоит гораздо дешевле, чем в президентском люксе. В среднем суточная цена за номер на двоих обойдется в 2,5 тыс. рублей.

Специалисты в области нейминга отмечают, что при разработке названий учитывается несколько факторов, начиная от уникальности продукта до особенностей аудитории. Александр Франц считает, что для выбора названия важно определить критерии, на которые ориентируется турист. К примеру, ими могут быть престиж, удовольствие или комфорт. Если "имя" комплекса отвечает хотя бы одному критерию, то оно уже заведомо выигрышное. "На нейминг алтайских турбаз помимо прочего будут влиять место расположения и ценовой сегмент", — добавляет Денис Белоусов.

Редакция altapress.ru составила список забавных названий туристических баз и усадеб на Алтае. Деревенька Шпили Village

Коттедж "БережОК"

Кемпинг "Каменные грибы"

Турбаза "Зеленый Колобок"

Усадьба Спиридоновны

Усадьба "Золотой жеребенок"

Усадьба Кискиных

Усадьба толстяка Мо

Турбаза "Медовуха"

Усадьба "У Ирины у камина" Расширенный список туристических баз можно посмотреть здесь.

"Словить" иностранца на "Алтай"

Турагенты сообщают, что в последнее время на Алтае среди отдыхающих больше москвичей, много туристов приезжают из регионов Сибирского федерального округа. Они бронируют базы на более длительный, чем жители Алтайского края, срок.

По словам Александра Франца, турбазы, в названиях которых встречаются "Алтай" и "алтайский" или ассоциирующиеся с ними слова, привлекут больше туристов из других регионов и зарубежья.

"Для жителей региона слово “Алтай” может быть пустым звуком. Хотя за его пределами многие люди считают, что продукты с пометкой “алтайское” — самые лучшие и натуральные. Не важно, где находится туристический комплекс. Если в его названии есть слово “Алтай”, это будет выигрышно для владельцев, потому что к ним поедут москвичи, кузбассовцы, жители Германии, Италии и других стран", — поясняет Александр Франц.

Он рассказал, что в свое время одна из компаний проводила исследования на Дальнем Востоке, чтобы понять, почему люди готовы покупать спреды с надписью "Алтай" вместо масла высокого качества. Оказалось, что жители региона воспринимают Алтай как заповедный регион, в котором нет никакой промышленности, отравляющей экологию. Отсюда и идет то, что все алтайские продукты раскупаются за пределами края на ура.

Александр Франц считает удачными сочетания слова "Алтай" с иностранными словами: казино Altai Palace, отель "Алтай Resort". В таком сочетании их легко запоминают туристы. По мнению эксперта, с иностранными словами в нейминге турбаз следует быть осторожным: гости могут их не понять. Также он отмечает, что удачными считаются названия турбаз на алтайском языке, особенно когда они соотносятся с местными этнонимами или географическими объектами. На Алтае работают экоотель "Урочище Актра", турбазы "Кёль-Кёль", "Кырсай", "Сар-Герел Алтая" и другие. Многие из них связаны с названиями рек и гор, которые находятся рядом.

Хотя есть и опасность, что некоторые названия туристы могут не запомнить. "Сложные для прочтения и, соответственно, незапоминающиеся, имеющие дополнительный негативный смысл — такие названия будут не только не выполнять своих задач, но и иметь деструктивный эффект", — считает Денис Белоусов.

От "элитного" до "сказочного"

Vip-персоны зачастую останавливаются в пятизвездочном отеле "Алтай Resort", экоотеле "АлтикА", на базах отдыха "Турсиб" и "Марьин остров". В них продают номера с повышенным уровнем комфортности.

Помимо этого, на Алтае туристы могут остановиться в "Барвихе" или парк-отеле "Рублевское заречье". Эти базы находятся на территории развлекательного комплекса "Рублевка" в Чемальском районе Республики Алтай. Несмотря на "элитные" названия, цены на отдых здесь практически не кусаются. К примеру, в "Барвихе" номер на двоих в сутки стоит около 2,5 тыс. рублей. Ее сотрудники рассказали, что "имя" базе выбирали исходя из названия комплекса, и оно никак не отпугивает потенциальных клиентов.

По мнению Александра Франца, подобное название работает для привлечения туристов. "Люди могут посчитать его смешным, потому что в Подмосковье есть такой поселок. Посмеются и, как правило, здесь и останутся. Можно сделать проходное название, над которым никто не будет смеяться, и оно попадет в ряд похожих. Но лучше в этом смысле отстроиться от конкурентов", — считает Франц.

На Алтае довольно много турбаз с названиями, которые ассоциируются с известными сказками — "Колобок", "Усадьба теремок", "Три медведя", "Золотая рыбка". "Если они будут прочитаны как детские, то, возможно, владелец может потерять часть потенциальной аудитории. Но если к “Трем медведям” добавить какой-нибудь слоган, то тогда это может быть уже и не детская тема", — говорит Александр Франц.

Специалисты считают, что заранее определить, какое "имя" будет выигрышным, а какое нет, довольно трудно. По мнению Дениса Белоусова, те названия баз, которые вызывают положительные эмоции и рассказывают историю в двух словах, удачнее остальных.

Факт

Турбазы, в названиях которых встречаются слова "Алтай" и "алтайский", привлекут больше туристов из других регионов. 2 млн туристов посетили Алтайский край в 2016 году.

Справка

Нейминг — это комплекс работ, направленный на создание успешных маркетинговых имен для торговых марок и названий компаний.