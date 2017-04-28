Навальный получил химический ожог глаза зеленкой после нападения неизвестного

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Сегодня, 08:06.
Происшествия

Алексей Навальный подвергся нападению возле офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве. Неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой, после чего скрылся. Врачи диагностировали химический ожог глаза, пишет РБК.

Алексея Навального облили зелёнкой в Барнауле. 20 марта 2017 года.
Алексея Навального облили зелёнкой в Барнауле. 20 марта 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"В первой градской поставили "химический ожог правого глаза". Обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается", — написал Навальный в своем блоге.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, он требует возбудить уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Навальный в Москве получил ожог глаза зеленкой.
Навальный в Москве получил ожог глаза зеленкой.

Напомним, что это не первый раз, когда Навального обливают зеленкой. 20 марта в Барнауле, его так же облили, но не причинили вреда здоровью. Политик приезжал в Барнауле на открытие своего предвыборного штаба.

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