Навальный получил химический ожог глаза зеленкой после нападения неизвестного

"В первой градской поставили "химический ожог правого глаза". Обезболить сложно, и глаз полыхает адским огнем, да еще и не открывается", — написал Навальный в своем блоге.

"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого pic.twitter.com/r8VRwEcQKo — Alexey Navalny (@navalny) 27 апреля 2017 г.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, он требует возбудить уголовное дело о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Напомним, что это не первый раз, когда Навального обливают зеленкой. 20 марта в Барнауле, его так же облили, но не причинили вреда здоровью. Политик приезжал в Барнауле на открытие своего предвыборного штаба.