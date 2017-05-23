Навальный рассказал о закупке "Роснефтью" пледов по 124 тысячи рублей за штуку

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал закупку дочерней компанией "Роснефти" — "РН-аэрокрафт" — посуды и предметов интерьера в вертолет на общую сумму 4,7 млн рублей. Протокол закупочной комиссии компании он опубликовал у себя в блоге, сообщают "Ведомости".
Оказалось, что компания "РН-аэрокрафт" покупает серебряные чайные ложечки по цене около 15 тыс. руб. за штуку, стаканы для воды стоимостью 11,7 руб. за предмет, икорницы по 83 тыс. руб. за штуку, вилки за 11 тыс. руб. каждая, щипцы для льда за 36 тыс. руб., щипцы для сахара по 29 тыс. руб., четыре салфетницы по 32 000 руб. Помимо посуды компания приобрела 12 пледов по 124 000 руб. за каждый. Все это предназначалось для вертолета.
"У нас процентов тридцать населения получают менее 25 тысяч рублей в месяц, а это та планка, которую я предлагаю установить в качестве минимального размера оплаты труда за полный рабочий день. То есть нищета царит в стране", — пишет у себя в блоге Навальный.
Кроме того оппозиционер отметил, что у компании около 5 трлн долгов.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал ситуацию с закупкой РБК. Он говорит, что самолет, на котором летают сотрудники и начальство "Роснефти" должен быть обеспечен качественной посудой. Михаил Леонтьев спросил: "Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?" По словам пресс-секретря, цены закупаемых вещей "разумные".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.