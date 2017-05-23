Навальный рассказал о закупке "Роснефтью" пледов по 124 тысячи рублей за штуку

Оказалось, что компания "РН-аэрокрафт" покупает серебряные чайные ложечки по цене около 15 тыс. руб. за штуку, стаканы для воды стоимостью 11,7 руб. за предмет, икорницы по 83 тыс. руб. за штуку, вилки за 11 тыс. руб. каждая, щипцы для льда за 36 тыс. руб., щипцы для сахара по 29 тыс. руб., четыре салфетницы по 32 000 руб. Помимо посуды компания приобрела 12 пледов по 124 000 руб. за каждый. Все это предназначалось для вертолета.

"У нас процентов тридцать населения получают менее 25 тысяч рублей в месяц, а это та планка, которую я предлагаю установить в качестве минимального размера оплаты труда за полный рабочий день. То есть нищета царит в стране", — пишет у себя в блоге Навальный.

Кроме того оппозиционер отметил, что у компании около 5 трлн долгов.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев прокомментировал ситуацию с закупкой РБК. Он говорит, что самолет, на котором летают сотрудники и начальство "Роснефти" должен быть обеспечен качественной посудой. Михаил Леонтьев спросил: "Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?" По словам пресс-секретря, цены закупаемых вещей "разумные".