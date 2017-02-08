Навального повторно признали виновным по делу "Кировлеса"

Алексея Навального и Петра Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия "Кировлес". Это следует из текста приговора, который зачитывает в Ленинском районном суде Кирова судья Алексей Втюрин, передает "Медуза".
Ранее обвинение попросило приговорить Навального к пяти годам лишения свободы условно, а Офицерова — к четырем годам. Помимо этого прокуратура попросила назначить обоим штраф — по 500 тысяч рублей.
В своем Твиттере, оппозиционер отмечает, что судья дословно зачитывает прежний приговор. Назначенное наказание будет оглашено позднее.
Смешно: начали зачитывать показания свидетелей и они тоже дословно взяты из прежнего приговора. Хотя в этот раз свидетели говорили другое.— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
Сам Навальный исключил возможность оправдательного приговора и приехал на оглашение с сумкой, подготовленной для СИЗО.
-Ну ты сумочку-то на всякий случай возьми, — сказали мои адвокаты и они, конечно, правы. Нет ничего глупее, чем понадеяться на авось и оказаться в СИЗО без вещей. Потом будешь месяц передачу со спортивными штанами и носками выцарапывать из администрации. Ну а Юля у меня уже стала профи по быстрому сбору сумки в соответствии с инструкцией "Что можно туда взять". #thuglife #приговор #mylifestyle #гражданин_пройдемте
Сегодня на пресс-конференции для журналистов Дмитрий Песков заявил, что в отношении Навального выполняется законная судебная процедура, вряд ли кто-то может это оспаривать, пишет РИА Новости.
"Мы не хотели бы никак комментировать решение суда в целом, тем более предрекать какие-то решения суда или комментировать еще не объявленное решение суда. В данном случае выполняется законная судебная процедура и те решения, которые будут приняты, вряд ли кто-то может их оспаривать, если иного не предусмотрено законом", — сказал Песков.
Напомним, в начале февраля приставы принудительно привезли Алексея навального на суд в Кирове.
Справка
Навальный и Офицеров обвиняются в хищении 16 млн руб. из предприятия "Кировлес". По версии следствия, они навязали "Кировлесу" условия, на которых компания передавала Вятской лесной компании (ВЛК) лес на реализацию.
А в 2013 году Алексея Навального приговорили к 5 годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Верховный суд позднее отменил обвинительный приговор с учетом постановления Европейского суда по правам человека, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в суде города Кирова. Кроме того, Навальный ранее получил условный срок по делу о хищении денег у компании "Ив Роше".
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