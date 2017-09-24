Не получился свечной заводик.У Алтайского пасечника украли центнер пчелиного воска

Странную кражу совершил житель Солтонского района у местного пасечника. Знакомый потерпевшего украл с пасеки в селе Караган 90 килограммов пчелиного воска.
Сотрудники полиции в ходе расследования кражи заподозрили одного из сельчан. Во время осмотра его дома, в надворных постройках было обнаружено украденное, пишет пресс-служба краевого управления МВД.
Теперь подозреваемый должен пояснить, зачем ему понадобилось такое количество воска. Он находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято в полном объёме.
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