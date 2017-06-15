Не цепляться за руины: в крае обсуждают судьбу ТЭЦ в Рубцовске

Напомним, что главным инвестором в сфере теплоснабжения Рубцовска стала "Сибирская генерирующая компания" (СГК). Ее масштабная инвестпрограмма предполагает постройку перемычки, которая объединит контуры ТЭЦ и Южной тепловой станции (ее уже эксплуатирует СГК). Это решение должно снять зависимость фактически половины города от теплоснабжения от ТЭЦ, находящейся в плачевном техническом состоянии. Власти города, кроме того, оказываются таким образом практически освобождены от затянувшегося конфликта с собственником ТЭЦ — "Инвестиционно-девелоперской компанией" (ИДК).

14 июня крайком КПРФ на сайте сообщил о проведении митинга и разместил обращение работников ТЭЦ. Василий Дудин, руководитель местной профсоюзной организации, сообщил, что два главных следствия вывода ТЭЦ из эксплуатации — это потеря рабочих мест 350 сотрудниками, а также повышение тарифа. По его словам, изначально два отопительных контура в городе были разработаны для снижения потерь тепла и горячей воды. Сегодня, говорит Дудин, потери составляют 33% и их компенсацию СГК может включить в тариф.

Однако лидер фракции "Единая Россия" в Рубцовском горсовете Владимир Брагин считает, что желание сохранить ТЭЦ свидетельствует о том, что привержены этой идеи "застряли в прошлом". Его эмоциональное заявление распространила пресс-служба регионального отделения "Единой России" 15 июня.

Владимир Брагин,

лидер фракции "Единая Россия" в Рубцовском городском совете депутатов:

Последние несколько лет ТЭЦ эксплуатировала "Инвестиционно-девелоперская компания". Мы слышали заверения ее руководства о миллиардных инвестициях, которые могли бы быть вложены в модернизацию станции. Да только дальше слов дело не пошло. Кто бывал на ТЭЦ, тот наверняка удивлен, как она вообще до сих пор не рухнула. А там вынуждено трудятся люди! И собственники знают, что это давно небезопасно.

Брагин напоминает, что прошлая зима вновь проходила критически.

Владимир Брагин,

лидер фракции "Единая Россия" в Рубцовском городском совете депутатов:

В разгар холодов на крупной теплоэлектроцентрали не оказалось топлива! При вмешательстве из края на объекте был введен режим ЧС. Но горожане даже не успели испугаться и проклясть эту ТЭЦ вместе со всем ее руководством и городской властью, потому что уголь в спешном порядке был переброшен с Южной тепловой станции силами Сибирской генерирующей компании. СГК исполнила роль "скорой помощи". Все опять обошлось, а какими усилиями – об этом мало кто знает и тем более специально задумывается. Многомиллионные одномоментные вливания под словесные гарантии краевой власти! Иначе город бы просто замерз.

Про комментировал Брагин и тему повышения тарифа.

Владимир Брагин,

лидер фракции "Единая Россия" в Рубцовском городском совете депутатов:

Знаете, скажу вам просто, если малую болячку долго не лечить, дело обязательно доходит до оперативного вмешательства. Или летального исхода. Так и здесь: если отрасль из года в год держать на голодном пайке, вследствие чего обанкротилось уже не одно муниципальное предприятие, то потребуются единовременные огромные денежные вливания. И за одно "спасибо" их никто делать не будет. Когда вы даете деньги в долг, вы рассчитываете, что вам их вернут и никак иначе. А исправная коммунальная инфраструктура города – это наши с вами теплые квартиры в холодное время года, которое у нас явно дольше теплого. Это и гарантии бесперебойного горячего водоснабжения круглый год.

Брагин резюмирует: "Пора отказаться от желания цепляться за изжившие себя руины и пережитки родом из прошлого. Нужно начинать строить новые дороги, заводы, коммуникации, дома, школы. А главное – избавиться от разрухи в головах!"

Вопрос подготовки Рубцовска к отопительному сезону обсуждался и 14 июня на заседании правительства Алтайского края.

Директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов рассказал о ходе работ. Уже выполнено 83% работ по созданию перемычки между контурами. Небольшое отставание от графика вызвано поднятием в городе грунтовых вод. Началась работа по реконструкции сетей с целью увеличения их диаметра (выполнено 17%, общий объем — 3,3 тыс. метров сетей). На Южную тепловую станцию завезено котельно-вспомогательное оборудование, монтаж первого агрегата запланирован на конец июня-начало июля.

Лузанов обратил внимание на следующую проблему: с компанией до сих пор не подписано концессионное соглашение, хотя ее "дочка" признана победителем в конкурсе на заключение концессии (торги прошли 15 мая). Директор филиала СГК подчеркнул, что 3 июля у компании заканчивается срок действия договора аренды теплосетевого комплекса Рубцовска. Если до этого момента концессионное соглашение не будет подписано, СГК не будет иметь права работать.

Вопросы Лузанову попытался задать представитель ИДК Александр Маслич — по поводу взаимодействия СГК с ТЭЦ. Однако его остановил губернатор края Александр Карлин. Он заявил, что ТЭЦ будет сохранена в городе как резервный источник теплоснабжения.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: