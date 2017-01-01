Бесплатная образовательная программа от экспертов "Сколково" в Барнауле

Open Innovations Startup Tour — это не только конкурс проектов. Это большая образовательная программа, общение с инвесторами, менторами и гуру бизнеса. Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие.

Лекции и мастер-классы от лучших практиков: обзор глобальных технологических трендов, вопросы развития бизнеса и совершенствования профессиональных качеств предпринимателя.

Прием заявок заканчивается 1 марта 2017 года!

Подать заявку на участие в конкурсе можно здесь.

Конкурс Open Innovations Startup Tour – это возможность:

Представить свой проект признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса.

Найти инвесторов и партнеров.

Пройти без предварительного отбора в полуфинал конкурса самой крупной стартап-конференции России – Startup Village.

Стать участником акселерационных программ GenerationS.

Получить призы от партнеров мероприятия.

Стать участником конкурса очень просто:

Регистрируетесь на сайте startup-tour.ru При регистрации выбираете опцию "Хочу участвовать в конкурсе". Заполняете заявку и загружаете презентацию своего проекта в личном кабинете.

Мероприятия в Барнауле объединят участников не только из Алтайского края, но и из соседних регионов:

Республика Алтай,

Республика Хакасия,

Республика Тыва.

Подача проектов возможна по трем направлениям конкурса: биомедицинский трек, индустриальный трек, информационные технологии.

Ответы на часто задаваемые вопросы

1 Могу ли я послать на рассмотрение несколько проектов? Да, можете. Каждый из них необходимо будет оформить как отдельную заявку.

2 Как я узнаю о прохождении предварительного отбора? Во-первых, эта информация будет отображаться в вашем личном кабинете. Во-вторых, список проектов, прошедших предварительный отбор, будет опубликован на странице города проведения конкурса.

3 Когда и как будет проходить очный отбор конкурса? Конкурс питч-презентаций проводится во второй день мероприятия. В конкурсе участвуют только проекты, прошедшие предварительный отбор. К презентации проекта допускается только один человек из команды. Для презентации проекта на мероприятии отводится 10 минут, из них 5 минут – сама презентация проекта, 5 минут – ответы на вопросы экспертов.

4 Как я узнаю, кто стал победителем? Объявление и награждение победителей пройдет в день конкурса. Кроме того эта информация размещается на нашем сайте.

Если возникнут дополнительные вопросы, напишите нам: info@startup-tour.ru

Справка

Фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии. На Фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в конце первого полугодия 2015 года их число достигло 1521) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они привлекли 21,1 млрд рублей инвестиций, создали 21,8 тысяч рабочих мест, получили 1100 патентов. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35000 человек. Сайт: www.sk.ru

Организатор конкурса: некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Срок проведения конкурса: 16 и 17 марта 2017 г. Подробную информацию о правилах проведения закрытого конкурса смотрите здесь.