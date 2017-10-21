Неизвестный купил любительский рисунок Трампа за 16 тыс. долларов

Очередной схематичный рисунок лидера США Дональда Трампа ушел с молотка за баснословную сумму. Неизвестный выложил за изображенное черным маркером здание Эмпайр-стейт-билдинг 16 тыс. долларов, пишет ТАСС.
Торги провел аукционный дом Julien’s Auctions. По словам его представителей, выставленный на продажу рисунок Трамп нарисовал еще в 1995 году на благотворительном аукционе в штате Флорида. Тогда он открывал там свое имение "Мар-а-Лаго" как частный клуб. На любительском рисунке размером 30 см на 23 см схематично изображен один из самых известных небоскребов Нью-Йорка Эмпайр-стейт-билдинг.
Изначально рисунок был продан менее чем за $100, но на этот раз оценочная стоимость лота достигла €12 тыс. (около 16 тыс. долларов).
Издание пишет, что рисунок Трампа, на котором золотистым маркером изображены небоскребы Нью-Йорка, продали в июле на торгах в Лос-Анджелесе почти за 30 тыс. долларов.
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