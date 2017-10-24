Неизвестный обстрелял квартиру вице-премьера Дмитрия Рогозина

По предварительным данным, в результате выстрела никто не пострадал. По данному факту 19 октября возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". В связи со статусом владельца квартиры ход расследования контролируется МВД.

В аппарате Рогозина эту информацию порталу iz.ru комментировать отказались.

По данным "Лайфа", выстрел был произведен из пневматики. Эту информацию изданию подтвердили правоохранители.

По предварительным данным, стрельбу открыли несовершеннолетние хулиганы. Они повредили окна не только квартиры Рогозина, но и его соседей.