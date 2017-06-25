18 неловких ситуаций, когда дизайнеры облажались по полной программе

Дизайнеры тоже люди, а потому могут ошибаться. Иногда их ошибки становятся прекрасным поводом для всевозможных курьезов.

Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Фейлы дизайнеров. Фото: СС0. Источник