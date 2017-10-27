Немецкий телеканал снял фильм про "принцессу Укока"

Съемочная группа немецкого телеканала ZDF побывала в Горно-Алтайске на съемках документального фильма. В него войдет история о мумии женщины, найденной археологами более 20 лет назад на плато Укок, сообщает портал Республики Алтай.
Кадры про алтайскую мумию будут включены в документальный фильм "Terra X", посвященный истории народной медицины. В частности, фильм рассказывает о том, какие лекарственные травы применялись в древние времена на Алтае.
Немецких "киношников" заинтересовало то, что алтайская мумия — первая в истории, у которой научным методом идентифицировали рак молочной железы. По словам авторов фильма, большой интерес представляет то, как проводилась мумификация в условиях древних времен. Большая степень сложности бальзамирования также свидетельствует о высоком статусе женщины, найденной в захоронении.
"Мы снимаем увлекательный фильм, который будет неоднократно показываться в эфире около десяти лет", — рассказали телевизионщики.
В съемках приняла участие археолог из Новосибирска Наталья Полосьмак, которая в 1993 году нашла и изучила эту мумию.
Ранее ученые на основании томографического исследования мумии сообщали, что при жизни женщина болела раком молочной железы, который мучительно уничтожал ее в течение последних пяти-семи лет. Предполагается, что именно от этого заболевания она и умерла. Кроме того, последние данные говорят о том, что в тканях опорно-двигательного аппарата женщины выявили признаки перенесенного остеомиелита бедренных костей.
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