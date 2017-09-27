Неоправданные надежды: алтайский житель заплатит энергетикам 300 тысяч рублей

Причиной несанкционированного вмешательства в систему учета электроэнергии и повреждения прибора учета, владелец предприятия назвал желание сэкономить на оплате за потребленные энергоресурсы. С нарушениями закона потребитель согласен, акт безучетного потребления электроэнергии подписал. По утвержденной постановлением Правительства РФ системе расчетов, объем незаконно потребленной электроэнергии в этом случае составил более 52 тысяч киловатт/часов. В денежном выражении это почти 300 тысяч рублей.

Каждый подобный случай оборачивается для потребителей дополнительными тратами. Безусловно, оплата фактически использованных энергоресурсов согласно показаниям исправного, опломбированного счетчика была бы в этой ситуации несравнимо меньше.

В филиале ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" ведется постоянная работа по выявлению нечистых на руку граждан. Жителей региона призывают не красть электроэнергию, не срывать пломбы с приборов учета и не подключаться к электросетям самовольно. Это не только опасно для жизни и здоровья, но и наносит большой вред бюджету! Состоять в законных отношениях с энергокомпанией честно и намного дешевле, чем возмещать стоимость украденных киловатт.

Если Вам стали известны случаи неучтенного потребления электроэнергии или самовольного подключения к линии электропередачи, сообщите об этом по телефону горячей линии: 8 800 1000 380 (звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована).

Справка

Публичное акционерное общество "Россети" (ПАО "Россети") – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720.5 млрд кВт?ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 216 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 87,9 % долей в уставном капитале.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") – дочернее общество ПАО "Российские сети", осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,935 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4-110 кВ – 249 124 км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 52 379 общей мощностью 12 332 МВА, подстанций 35-110 кВ – 1 800 общей мощностью 30 742 МВА.

В ПАО "МРСК Сибири" действует единый call-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).