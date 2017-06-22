Нервы на виражах: почему участились опасные сближения самолетов

Это второй воздушный инцидент над Балтикой за несколько дней.

Самолет-разведчик НАТО и российский Су-27 19 июня сблизились на рекордное расстояние, сообщили в Минобороны. По информации Пентагона, во время одного из маневров между самолетами оставалось менее пяти футов — около полутора метров.В Пентагоне вину возлагают на российского пилота. Утверждается, что истребитель приблизился к разведчику RC-135 над нейтральными водами.

Из-за высокой скорости и при недостаточной управляемости самолета маневр был признан непрофессиональным и небезопасным. В Минобороны парируют: это разведчик "выполнил провокационный разворот" в сторону российского Су-27. В любом случае, это крайне опасный инцидент.

Игорь Вотинцев,

летчик-испытатель Опытно-конструкторского бюро имени Сухого:

На такую дистанцию самолеты не сближаются. Примерно на таких очень близких расстояниях летают "Русские Витязи" или "Стрижи". Но это обученные группы, они постоянно тренируются. Если разведчик сманеврировал для того, чтобы как бы отпугнуть истребитель, это его проблемы. У нашего истребителя хватает возможности для того, чтобы отвернуть в другую сторону, не столкнуться. Можно подойти на метр, не видя самолет, а потом, вдруг увидев, испугавшись, отвернуть в сторону. Но я так понимаю, что движение было управляемым, подход к этому самолету-разведчику был выполнен с определенной целью — чтобы показать, что у нас есть охрана, вот она, рядом.

В Пентагоне особо отметили, что с начала месяца над Балтикой произошло более 30 контактов между кораблями и авиацией России и США, причем все они были безопасными и профессиональными. Тем не менее, учитывая все более близкие пролеты военных бортов, в какой-то момент все же может случиться катастрофа. История не знает примеров столкновения российских и американских боевых самолетов в воздухе, но инцидентов всегда было предостаточно.

Петр Дейнекин,

бывший главком ВВС России, заслуженный военный летчик СССР, председатель общественного совета при Росавиации:

Однажды в воздушном пространстве над Баренцевым морем самолет-истребитель военно-воздушных сил НАТО из-за неудачного маневрирования рубанул своим килем по правой плоскости где-то в районе звезды наш самолет типа Ту-16. Благодаря счастливой случайности этот инцидент закончился благополучно. Но что греха таить, и с нашей стороны отдельные члены летных экипажей допускали, я бы так сказал, непарламентские манеры по отношению к тем самолетам, которые нас перехватывали. Поэтому нам надо вести себя поскромнее и построже — и американской стороне, и нашим истребителям-перехватчикам. Не приведи Господь, если будет такое столкновение, оно может закончиться крупным международным скандалом.

Что будет, если катастрофы все же не удастся избежать, и с чем связаны участившиеся воздушные инциденты между Россией и США?

Михаил Ремизов,

президент Института национальной стратегии:

После серии ударов американцев по сирийской армии мы наблюдаем некую войну нервов. Трамп, судя по всему, дал военным добро на то, чтобы не очень стесняться и церемониться в отношении сил Асада, а Россия должна чем-то ответить. Стороны, естественно, не намерены вступать в какое-то военное соприкосновение, но получается так, что они пробуют друг друга на прочность. Эта война нервов, возможно, отражается и вне ближневосточного региона на таких авиационных инцидентах. Это, конечно, неприятная вещь, но войны из-за таких инцидентов не начинались, и пока ситуация не сильно отличается от того, что было в этой сфере, скажем, во время "холодной войны".

С одной стороны, заверения о том, что случайное крушение боевого самолета не может стать поводом для начала войны, обнадеживают, с другой — когда ситуация "не хуже, чем во времена "холодной войны", это уже не очень хорошо. Будем надеяться, что ни у российских, ни у американских летчиков не сдадут нервы на виражах, пишет bfm.ru.