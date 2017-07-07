17 невест, которые прогадали с платьем

Невесты тщательно готовятся к свадьбе, продумывают каждую деталь, но основной проблемой становится именно выбор свадебного платья. В погоне за модой и оригинальностью некоторые девушки вместо "платья мечты" покупают настоящее недоразумение.



Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Невесты в забавных платьях. Фото: fishki.net. Источник.