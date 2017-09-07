Независимый кандидат Марк Козловский: "Мы контролируем ход досрочного голосования"

Кандидат в депутаты БГД Марк Козловский, баллотирующийся в качестве самовыдвиженца по 11 одномандатному избирательному округу, распространил заявление, в котором призвал барнаульцев участвовать в выборах.
Марк Козловский,
кандидат в БГД:
Считаю, обязательно стоит идти на выборы. Я не призываю голосовать именно за себя. У нас есть много достойных кандидатов в городскую Думу. За последние 5 лет я считаю, что для Барнаула это одно из важнейших политических событий.
Работая на округе, я слышу от людей слова "Мы не верим!", "Мы не пойдем на эти выборы!". Где-то, наверное, недоверие есть у нас, оппозиционных кандидатов. Но, тем не менее, я всех горожан и, особенно, жителей 11 округа призываю прийти на избирательный участок и проголосовать.
Также Козловский заявил, что не видит ничего плохого в процедуре досрочного голосования.
Марк Козловский,
кандидат в БГД:
В прошлом году на выборах в краевое Законодательное Собрание у избирателей не было возможности проголосовать досрочно. Сегодня на муниципальных выборах такая возможность есть. Можно по-разному относиться к процедуре досрочного голосования, но она полностью соответствует действующему законодательству. Конечно, лучше прийти проголосовать в воскресение, ведь выборы – это всегда праздник. Участие в выборах – приятный долг для каждого гражданина, ведь от его исполнения зависит будущее нашего родного города. В крайнем случае, всех, кто не может прийти 10 сентября, я призываю прийти досрочно. Со своей стороны мы будем контролировать и "досрочку" и ход основного голосования в воскресение на всех участках округа, где я баллотируюсь в качестве кандидата" - подытожил Марк Козловский.
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