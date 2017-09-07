Независимый кандидат Марк Козловский: "Мы контролируем ход досрочного голосования"

Считаю, обязательно стоит идти на выборы. Я не призываю голосовать именно за себя. У нас есть много достойных кандидатов в городскую Думу. За последние 5 лет я считаю, что для Барнаула это одно из важнейших политических событий.

Работая на округе, я слышу от людей слова "Мы не верим!", "Мы не пойдем на эти выборы!". Где-то, наверное, недоверие есть у нас, оппозиционных кандидатов. Но, тем не менее, я всех горожан и, особенно, жителей 11 округа призываю прийти на избирательный участок и проголосовать.