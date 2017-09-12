Ночь телефонного террора: в Новосибирске эвакуировали людей из автовокзала, ночного клуба и гостиницы

В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуировали людей из автовокзала, гостиницы и клуба. 12 сентябяр 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуировали людей из автовокзала, гостиницы и клуба. 12 сентябяр 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуировали людей из автовокзала, гостиницы и клуба. 12 сентябяр 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуировали людей из автовокзала, гостиницы и клуба. 12 сентябяр 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуировали людей из автовокзала, гостиницы и клуба. 12 сентябяр 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске из-за телефонных террористов эвакуировали людей из автовокзала, гостиницы и клуба. 12 сентябяр 2017 года. Фото: vk.com/act54.

Первый звонок раздался около двух часов ночи в "Антигламуре" на улице Серебренниковской, 19/1 и сообщил, что в здании заложена бомба. Силовики эвакуировали посетителей и персонал.

Через 25 минут неизвестный позвонил на автовокзал и сообщил о готовящемся террористическом акте. На автовокзал прибыли бойцы Росгвардии, кинологи со служебными собаками обследовали здание и территорию объекта. Пассажиров и сотрудников автовокзала при этом также эвакуировали.

В три часа ночи эвакуировали постояльцев и персонал новосибирской гостиницы "Центральной", принадлежащей барнаульским бизнесменам Ракшиным. Здесь также неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе.

Нигде из указанных мест экстренные службы не обнаружили зарядов.

Ранее в Омске 10 сентября телефонные хулиганы 20 раз сообщали о заложенных бомбах. Звонки о подозрительных предметах стали поступать в полицию в день голосования около 11 часов вечера. Саперы с кинологом обследовали здание городской администрации, где как раз занималась подсчетами избирательная комиссия. Однако телефонные террористы не ограничились сообщениями об административных зданиях. Так, эвакуации подверглись четыре кинотеатра: "Маяковский", "Маяк", "Кристалл" и "Галактика", гостиницы "Иртыш" и "Шато", а также торговый центр "Мега", пишет "Омскпресс".

Эта "эпидемия звонков" 11 сентября перекинулась на Уфу, где сразу из нескольких торговых центров эвакуировали сотни посетителей: звонившие сообщали о заложенной бомбе, сообщает "БСТ". Такие же звонки 11 сентября были зафиксированы в Рязани и в Ставрополье.

А в Барнауле 11 сентября полицейских вызывали проверить трамвай, где кто-то оставил подозрительную сумку. Находку обнаружили на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской, сообщает Barnaul22. Однако и в этом случае зарядного устройства не нашли.