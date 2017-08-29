Ночью Путин совещался с главой МЧС и губернаторами

Российский лидер назвал ситуацию очень серьезной, поскольку пожары затронули большое количество населения, есть погибшие и пострадавшие.

"Приходится изучать и версию специальных поджогов и в том, и в другом случаях", — сказал президент.

Ряд крупных пожаров произошли в Ростовской и Волгоградской областях. 21 августа пожар в историческом центре Ростова-на-Дону уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 были жилыми. В Усть-Донецком районе Ростовской области крупный пожар охватил почти 5 тысяч гектаров.

С 23 августа в Волгоградской области в связи с пожарами был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков поручил подготовить проект по полной рекультивации зоны пожара в Ростове-на-Дону. Министр отметил, что все это должно делаться в открытом режиме и с учетом пожеланий жителей Ростова-на-Дону и жителей пострадавших Кировского и Пролетарского районов.