"НОВА": делаем наш город ярче!

Латексные, акриловые и силиконовые краски для наружных и внутренних работ, декоративные штукатурки, краски, эмали для металла и деревянных поверхностей, шпатлевки от традиционных до акриловых, грунты, клеи — и это далеко не полный перечень материалов, который удовлетворит потребности даже самого требовательного покупателя, причем теперь не только в пределах Сибирского федерального округа, но и в Казахстане.

В течение двух последних лет ассортимент завода "НОВА" постоянно пополнялся актуальными новинками. За первое полугодие 2017 года было разработано много новых продуктов и обновлены, улучшены рецептуры уже существующих.

В первом полугодии 2017-го линейка декоративных материалов AquaNova Decor пополнилась новыми продуктами: фактурным покрытием "Рельеф", декоративной штукатуркой "Марракеш", декоративным покрытием "Мокрый шелк" и финишным декоративным лессирующим составом. Теперь потребителям Алтайского края доступен широкий выбор вариантов для создания неповторимого интерьера в своей квартире. Материалы линейки AquaNova Decor уже готовы к применению, не требуют разведения, и их так удобно наносить, что даже непрофессионал своими руками сможет создать уникальный дизайн своей квартиры. Способы и приемы нанесения продуктов линейки AquaNova Decor доступны для просмотра на сайте завода.

Кроме этого, в начале строительного сезона "Завод отделочных материалов НОВА" выпустил линейку герметиков: акриловый, универсальный (белый и прозрачный), а также санитарный герметик (белый и прозрачный). Это продукты европейского качества, более доступные по цене и находящиеся в свободном доступе для всех клиентов. Герметики можно купить в крупных строительных магазинах нашего города ("Формула М2", "Аксиома", "Гратис", "Хелми"), а также в сети магазинов "Новэкс".

На сегодняшний день завод "НОВА" также активно занимается развитием производства продукции для промышленного сектора, предоставляя уникальные товары, соответствующие специальным требованиям и нормативам. Активно идет производство огнезащитной краски согласно сертификату соответствия пожарной безопасности 3, 4, 5-й групп огнезащитной эффективности. Качество огнезащитной краски неоднократно проверено компаниями Сибири, специализирующимися на огнезащитной обработке зданий и сооружений.

Знаковыми объектами в 2017 году в деятельности завода стали узнаваемые места г. Барнаула. С помощью черной и золотой эмали производства завода "НОВА" отреставрирован забор БЮИ на Ленинском проспекте. Краска "Акванова" используется в строительстве набережной – будущего места отдыха всех барнаульцев.

Важный момент, который хотелось бы отметить: сегодня сложилась ситуация, когда на рынке есть фирмы, которые часто называют "гаражным производством". Они появляются потому, что вход на рынок ЛКМ довольно прост. Можно смешать мел с водой, назвать это краской и локально продавать ее в разных городах. Поэтому завод "НОВА" владеет специальными сертификатами и строго придерживается указанных стандартов качества. Самые главные критерии — качество и безопасность. Краски не должны содержать такие вредные компоненты, как метанол, мышьяк, тяжелые металлы, включая пигментный хромат свинца, который накапливается в организме и не выводится. В России до сих пор некоторые производители добавляют вредные пигменты при производстве краски, они дешевле экологичных пигментов, то есть производители просто минимизируют свои затраты, повышая долю прибыли в производстве. При этом по закону производитель не обязан указывать на банке, что в составе его краски есть, например, хроматы свинца. Поэтому ничего не подозревающий покупатель запросто может выкрасить такой краской, например, стены детской комнаты. К счастью, обезопасить себя от этого все-таки можно.

Необходимо удостовериться, изготовлен ли продукт по ГОСТу и есть ли государственная регистрация, которая подтверждает, что продукт соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Если есть документы, которые это подтверждают, то продукт качественный, безопасный и не содержит токсичных веществ. Это поможет покупателю сориентироваться в огромном выборе красок, особенно в эконом-сегменте. Завод "НОВА" поставляет качественные отделочные материалы ведущим застройщикам города. Продукция завода имеет все необходимые документы, которые доступны любому покупателю на сайте компании www.nova-lkm.ru

Завод отделочных материалов "НОВА" постоянно ищет новые пути развития, сохраняет рабочий настрой, высокую эффективность и не собирается останавливаться на достигнутых результатах.