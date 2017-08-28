"НОВА": делаем наш город ярче

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ООО "Завод отделочных материалов НОВА" — флагман на рынке Алтайского края по производству лакокрасочных материалов, который уже 16 лет предлагает высококачественные водно-дисперсионные материалы собственного производства. Ассортиментный ряд продукции составляет более 80 наименований.

"НОВА": делаем наш город ярче!
"НОВА": делаем наш город ярче! Фото: архив ООО "НОВА".

Латексные, акриловые и силиконовые краски для наружных и внутренних работ, декоративные штукатурки, краски, эмали для металла и деревянных поверхностей, шпатлевки от традиционных до акриловых, грунты, клеи — и это далеко не полный перечень материалов, который удовлетворит потребности даже самого требовательного покупателя, причем теперь не только в пределах Сибирского федерального округа, но и в Казахстане.

В течение двух последних лет ассортимент завода "НОВА" постоянно пополнялся актуальными новинками. За первое полугодие 2017 года было разработано много новых продуктов и обновлены, улучшены рецептуры уже существующих.

"НОВА": делаем наш город ярче!
"НОВА": делаем наш город ярче!

В первом полугодии 2017-го линейка декоративных материалов AquaNova Decor пополнилась новыми продуктами: фактурным покрытием "Рельеф", декоративной штукатуркой "Марракеш", декоративным покрытием "Мокрый шелк" и финишным декоративным лессирующим составом. Теперь потребителям Алтайского края доступен широкий выбор вариантов для создания неповторимого интерьера в своей квартире. Материалы линейки AquaNova Decor уже готовы к применению, не требуют разведения, и их так удобно наносить, что даже непрофессионал своими руками сможет создать уникальный дизайн своей квартиры. Способы и приемы нанесения продуктов линейки AquaNova Decor доступны для просмотра на сайте завода.

Фактурное покрытие "Рельеф", декоративная штукатурка "Марракеш", декоративное покрытие "Мокрый шелк".
Фактурное покрытие "Рельеф", декоративная штукатурка "Марракеш", декоративное покрытие "Мокрый шелк"

Кроме этого, в начале строительного сезона "Завод отделочных материалов НОВА" выпустил линейку герметиков: акриловый, универсальный (белый и прозрачный), а также санитарный герметик (белый и прозрачный). Это продукты европейского качества, более доступные по цене и находящиеся в свободном доступе для всех клиентов. Герметики можно купить в крупных строительных магазинах нашего города ("Формула М2", "Аксиома", "Гратис", "Хелми"), а также в сети магазинов "Новэкс".

На сегодняшний день завод "НОВА" также активно занимается развитием производства продукции для промышленного сектора, предоставляя уникальные товары, соответствующие специальным требованиям и нормативам. Активно идет производство огнезащитной краски согласно сертификату соответствия пожарной безопасности 3, 4, 5-й групп огнезащитной эффективности. Качество огнезащитной краски неоднократно проверено компаниями Сибири, специализирующимися на огнезащитной обработке зданий и сооружений.

Краска по металлу огнезащитная.
Краска по металлу огнезащитная.

Знаковыми объектами в 2017 году в деятельности завода стали узнаваемые места г. Барнаула. С помощью черной и золотой эмали производства завода "НОВА" отреставрирован забор БЮИ на Ленинском проспекте. Краска "Акванова" используется в строительстве набережной – будущего места отдыха всех барнаульцев.

"НОВА": делаем наш город ярче!
"НОВА": делаем наш город ярче!

Важный момент, который хотелось бы отметить: сегодня сложилась ситуация, когда на рынке есть фирмы, которые часто называют "гаражным производством". Они появляются потому, что вход на рынок ЛКМ довольно прост. Можно смешать мел с водой, назвать это краской и локально продавать ее в разных городах. Поэтому завод "НОВА" владеет специальными сертификатами и строго придерживается указанных стандартов качества. Самые главные критерии — качество и безопасность. Краски не должны содержать такие вредные компоненты, как метанол, мышьяк, тяжелые металлы, включая пигментный хромат свинца, который накапливается в организме и не выводится. В России до сих пор некоторые производители добавляют вредные пигменты при производстве краски, они дешевле экологичных пигментов, то есть производители просто минимизируют свои затраты, повышая долю прибыли в производстве. При этом по закону производитель не обязан указывать на банке, что в составе его краски есть, например, хроматы свинца. Поэтому ничего не подозревающий покупатель запросто может выкрасить такой краской, например, стены детской комнаты. К счастью, обезопасить себя от этого все-таки можно.

"НОВА": делаем наш город ярче!
"НОВА": делаем наш город ярче!

Необходимо удостовериться, изготовлен ли продукт по ГОСТу и есть ли государственная регистрация, которая подтверждает, что продукт соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Если есть документы, которые это подтверждают, то продукт качественный, безопасный и не содержит токсичных веществ. Это поможет покупателю сориентироваться в огромном выборе красок, особенно в эконом-сегменте. Завод "НОВА" поставляет качественные отделочные материалы ведущим застройщикам города. Продукция завода имеет все необходимые документы, которые доступны любому покупателю на сайте компании www.nova-lkm.ru

Завод отделочных материалов "НОВА" постоянно ищет новые пути развития, сохраняет рабочий настрой, высокую эффективность и не собирается останавливаться на достигнутых результатах.

"НОВА": делаем наш город ярче!
"НОВА": делаем наш город ярче!
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