Новые владельцы Старого базара могут возродить на нем эко-рынок

В компании утверждают, что точно не будут открывать в здании продуктовый магазин или супермаркет. В "Сибирии" не исключают, что откроют в здании развлекательный центр. Также собственник рассматривает вариант возрождения эко-рынка.

"Недалеко от Старого базара строится жилой комплекс, и его жителям было бы удобно, если бы рядом появился какой-нибудь рынок", — заявили в компании.

Ранее собственники сообщали altapress.ru, что у проекта есть ряд ограничений, так как он расположен в туристическом кластере. Поэтому "Сибирия" должна согласовывать свои планы с администрацией города.

Напомним, что в начале апреля компания, входящая в структуру "Сибирии", купила у администрации города с аукциона здание Старого базара за 53,3 млн рублей.