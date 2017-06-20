Новые владельцы Старого базара могут возродить на нем эко-рынок

Компания "Сибирия", новый собственник Центрального рынка (Старый базар), пока не определилась, что будет делать с объектом. В пресс-службе "Сибирии" изданию Политсиб.ру сообщили, что не будут сносить здание, однако намерены его перепрофилировать.
В компании утверждают, что точно не будут открывать в здании продуктовый магазин или супермаркет. В "Сибирии" не исключают, что откроют в здании развлекательный центр. Также собственник рассматривает вариант возрождения эко-рынка.
"Недалеко от Старого базара строится жилой комплекс, и его жителям было бы удобно, если бы рядом появился какой-нибудь рынок", — заявили в компании.
Ранее собственники сообщали altapress.ru, что у проекта есть ряд ограничений, так как он расположен в туристическом кластере. Поэтому "Сибирия" должна согласовывать свои планы с администрацией города.
Напомним, что в начале апреля компания, входящая в структуру "Сибирии", купила у администрации города с аукциона здание Старого базара за 53,3 млн рублей.
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