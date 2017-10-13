Новый губернатор Псковской области привлекался к уголовной ответственности

По версии прокуратуры (тогда ещё депутат муниципального собрания Выборгского района Ленинградской области) и его брат 15 сентября 2005 года на автозаправке в Выборге под угрозой насилия принудили гражданина Дмитрия Заиграева сесть в автомобиль BMW. Они требовали от него $600 и три принадлежащих ему микроавтобуса, писали в 2005 году "РИА Новости".

После братья вывезли Заиграева в лесной массив возле Выборга. Мужчину избили.

20 сентября Ведерниковы были задержаны в момент передачи им денег, сообщил представитель прокуратуры. Областная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Михаила Ведерникова и его брата Николая Ведерникова по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Однако информации о дальнейшем ходе дела нет.

12 октября Михаил Ведерников назначен врио губернатора Псковской области.

Справка

Ведерников родился в Выборге 7 марта 1975 года. В 2001 году он был избран муниципальным депутатом Выборгского района. До 2009 года был избранным депутатом города Выборга.

С 2006 по 2010 год — председатель Общественной молодежной палаты при заксобрании Ленинградской области. В 2007-2010 года — заместитель, а затем первый замглавы регионального исполкома регионального отделения "Единой России".

С 2010 по 2017 год работал в администрации президента РФ. Был советником департамента региональной политики Управления президента РФ по внутренней политике, с февраля 2012 года работал начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов того же управления.

В декабре 2012 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. С февраля 2017 года занимал должность заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, курировал Калининградскую область, пишет "Коммерсантъ".