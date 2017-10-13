Новый губернатор Псковской области привлекался к уголовной ответственности

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в 2005 году подозревался в похищении человека, сообщает МК-Псков.
По версии прокуратуры (тогда ещё депутат муниципального собрания Выборгского района Ленинградской области) и его брат 15 сентября 2005 года на автозаправке в Выборге под угрозой насилия принудили гражданина Дмитрия Заиграева сесть в автомобиль BMW. Они требовали от него $600 и три принадлежащих ему микроавтобуса, писали в 2005 году "РИА Новости".
После братья вывезли Заиграева в лесной массив возле Выборга. Мужчину избили.
20 сентября Ведерниковы были задержаны в момент передачи им денег, сообщил представитель прокуратуры. Областная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Михаила Ведерникова и его брата Николая Ведерникова по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).
Однако информации о дальнейшем ходе дела нет.
12 октября Михаил Ведерников назначен врио губернатора Псковской области.
Справка
Ведерников родился в Выборге 7 марта 1975 года. В 2001 году он был избран муниципальным депутатом Выборгского района. До 2009 года был избранным депутатом города Выборга.
С 2006 по 2010 год — председатель Общественной молодежной палаты при заксобрании Ленинградской области. В 2007-2010 года — заместитель, а затем первый замглавы регионального исполкома регионального отделения "Единой России".
С 2010 по 2017 год работал в администрации президента РФ. Был советником департамента региональной политики Управления президента РФ по внутренней политике, с февраля 2012 года работал начальником департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов того же управления.
В декабре 2012 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. С февраля 2017 года занимал должность заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, курировал Калининградскую область, пишет "Коммерсантъ".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.