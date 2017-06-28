Новый компьютерный вирус-вымогатель атаковал Россию и Украину

Компании в России и Украине подверглись масштабной атаке нового вируса-вымогателя. Программа блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах. Об этом заявили в компании Group-IB, которая выявляет киберугрозы.
"Это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry", — сообщили "РИА Новости"представители Group-IB.
Известно, что в России жертвами стали "Башнефть" и "Роснефть", банк "Хоум Кредит" и ряд других финансовых организаций, а на Украине жертвами стали с десяток компаний, в том числе компании энергетического сектора.
Вирус успел поразить компьютерные системы правительства Украины, магазинов "Ашан" и операторов связи, пишут "Известия".
Напомним, 12 мая неизвестные попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч кибератак с использованием вируса-шифровальщика WannaCry, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали от каждой жертвы заплатить по $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.
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