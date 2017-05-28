Новый президент Кореи вызвал бум продаж на кофе, очки и ветровки

В ряде южнокорейских кафе стали подавать "кофе Мун Чжэ Ина", где смешаны четыре сорта зерен в разных пропорциях. По утверждению владельца одного из кафе, именно такой кофе любит пить президент. Фирменная ветровка оранжевого цвета местной компании, которую Мун одевал перед выборами, вновь появилась на прилавках магазинах. Эту ветровку сняли с производства несколько лет назад, но теперь возобновили выпуск модели - так много просьб об этом поступило в компанию.

Галстуки, обувь, очки, шариковые ручки, портфели "в стиле Мун Чжэ Ина" сейчас можно увидеть в самых разных магазинах Кореи, и они продаются лучше, чем аналогичные изделия с изображениями популярных певцов корейской эстрады.

Сам Мун Чжэ Ин и его окружение названы в шутку "командой красавчиков" за симпатичный внешний вид как самого лидера, так и его помощников. Один из телохранителей президента, 37-летний бывший боец спецназа, вообще вызывает бурю восторга среди молодых дам.

Судя по реакции, корейцам импонирует то, чего они не видели и по чему соскучились за времена правления Пак Кын Хе, которой объявили импичмент. Если с Пак было трудно увидеться даже ближайшим помощникам, то Мун Чжэ Ин демонстрирует доступность для всех. При Пак атмосфера напоминала церемонии в императорском дворце, то у Муна - сплошная демократия. Он запретил помогать ему снимать пиджак, сам себе во время совещаний наливает кофе, дал указание помощникам спорить с ним и перебивать его, если они считают, что президент ошибается.

Скептики и оппозиция говорят, что Мун Чжэ Ин явно играет на контрасте с Пак Кын Хе и занимается "мелким популизмом". История показывает, что мало кто из президентов Южной Кореи нормально завершал свое правление. Та же Пак Кын Хе сейчас под следствием и сидит в тюрьме.