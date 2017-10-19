Собственник "Старого базара" рассказал, как преобразится рынок

Новый уровень Старого базара. Фото: архив сайта danrinok.ru. Новый уровень Старого базара. Фото: архив сайта danrinok.ru. Новый уровень Старого базара. Фото: архив сайта danrinok.ru. Новый уровень Старого базара. Фото: архив сайта danrinok.ru. Новый уровень Старого базара. Фото: архив сайта danrinok.ru. Новый уровень Старого базара. Фото: архив сайта danrinok.ru. Новый уровень Старого базара. Фото: архив сайта danrinok.ru. Новый уровень Старого базара. Фото: архив сайта danrinok.ru.

Ведь во многих крупных городах России экорынки становятся популярными среди населения. Изменилось не предназначение, а внешний облик самих зданий. Они стали более современными и многофункциональными. Один из ярких примеров, это Даниловский рынок в Москве. Он так же был построен в советское время, но после реконструкции стал ультрасовременным экорынком с оригинальным дизайном.

Строительная компания "Сибирия" готова преобразить Центральный рынок города, не меняя его профиль. Как заявили в пресс-службе компании, здание рынка уже прошло экспертизу, в результате которой было принято решение убрать все внешние лестницы, ведущие на второй этаж здания. Как часть истории Барнаула будет максимально сохранена классическая архитектура постройки. Сейчас Старый базар насчитывает 2500 кв.м. помещения с высоким куполом и 2500 кв.м помещения первом этажа. Большинство из тех людей, которые помнят, как был устроен этот рынок, не были на первом этаже. Напомним, что почти вся его площадь была занята внутренними помещениями овощехранилищ и другими складами. Открытая планировка позволяет застройщику грамотно воспользоваться этой площадью. Будут заменены все инженерные сети, и здание будет современным и многофункциональным.

Сейчас владельцы определяются с концепцией развития. Одна из компаний, которая специализируется в сфере управления коммерческой недвижимостью, предлагает существенно не менять профиль рынка:

Анна Поломошнова,

представитель компании "ТЦ БЦ":

Мы хотим предложить собственнику создать рынок нового формата, сохранив все лучшее. Этот рынок не будет повторять ни один известный европейский, московский, новосибирский образец, он будет создан с учетом своей истории, с учетом развития территории, новых форматов и сервисов торговли.

Первый этаж рынка будет тесно связан с развитием пешеходной улицы Мало-Тобольской. Здесь разместятся кафе и рестораны с моно-кухнями. Такая концепция части первого этажа здания рассчитана на время обеденного перерыва (большой выбор кухонь, достаточная парковка, центр города) и прогулочную зону. Второй же этаж предлагается развивать как классический качественный рынок, эко-маркет, фреш-маркет, с качественной лабораторией и сопутствующими современными сервисами, к которым нас уже приучили.

Кроме того ведутся переговоры с местными властями о возможности перенесения на ул. Мало-Тобольскую Дней алтайского сыра, Праздника мясного гурмана, Ярмарки алтайского меда, Дня города. Рынок станет партнером и участником данных мероприятий. Так что впоследствии Старый базар может стать новым гастрономическим центром краевой столицы.