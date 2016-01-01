Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина". Новый вариант активного отдыха у барнаульцев - батуты. Фото: архив компании "Пружина".

Батутный центр. Что это и с чем его едят?

Батутный центр – система батутов разнообразной формы и конструкций. Количество батутов может быть ограничено только размерами помещения.

Где попрыгать в Барнауле?

В ТРЦ "Праздничный" 23-го декабря распахнул двери для посетителей самый большой в Сибири батутный центр "Пружина".

Об открытии.

На открытие центра пришло более 200 человек. Дети и взрослые, парни и девушки, новички и профессионалы. Все веселились, прыгали, отдыхали и тренировались.

Не обошлось без конкурсов и розыгрышей! Один счастливчик получил годовой абонемент в батутный центр!

А почетными гостями стали знаковые фигуры для алтайского спорта: Геннадий Георгиевич Мокшин, заместитель директора краевой спортивной школы олимпийского резерва; Илюшонок Борис Михайлович, ветеран спорта; Левин Александр Александрович, мастер спорта по спортивной гимнастике и акробатике.

Пять интересных фактов о "Пружине"

Вашему ребенку больше двух лет – смело ведите его в "Пружину". Заниматься на батуте можно с 2х лет! Под присмотром родителей, конечно. В батутном центре "Пружина" будет одинаково весело людям любого возраста. "Где мой результат", или "а если мы устали от фитнеса?". За 10 минут прыжков на батуте сжигается столько же калорий, как за 20 минут бега. Если вы хотите привести себя в форму быстро и одновременно весело – "Пружина" то, что нужно. Тренеры – только профессионалы. Приходите и убедитесь: все тренеры – на подбор, не ниже КМС. Комфортабельные душевые и раздевалки. Плюс батутного центра – просторные раздевалки с чистыми душевыми кабинами, в которых вы с комфортом приведете себя в порядок. Идеальное место для проведения праздника. "Пружина" организует любое детское праздник "под ключ". Конкурсы, аниматоры, фото и видеосъемка, стол – все, что захотите.

Почему стоит сходить?

Новый альтернативный вариант проведения выходных семьей.

Чтобы вспомнить себя ребенком!

Может быть, вы найдете для себя вид спорта, который вас увлечет, на который будет хватать сил и желания после работы.

Исполнить свою давнюю мечту – сделать сальто!

Сколько стоит?

В центре две зоны: развлекательная и спортивная. В развлекательной зоне вы можете с друзьями поиграть в баскетбол, повеселиться в поролоновой яме. А в спортивной – изучать трюки вместе с тренером.

Развлекательная зона:

300 рублей / час – будни

350 рублей / час – выходные и праздники

Спортивная зона (продолжительность тренировки 1,5 часа):

Разовое посещение – 400 рублей

Абонемент 1 месяц (10 тренировок) – 3500 рублей

Абонемент 2 месяца (20 тренировок) – 6000 рублей

Безлимит 6 месяцев – 17000 рублей

Безлимит 12 месяцев – 28000 рублей

Скидка 15% при покупке дневного абонемента (с 9:00 до 16:30)

Контакты, адрес, режим работы.

Телефон: +7 (3852) 22-22-66

Адрес: г. Барнаул, Ул. Балтийская, 16 ТРЦ "Праздничный", 3 этаж

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:30

Где узнать больше?

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