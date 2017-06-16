Новый вид из окна: раскрываем секрет надежных окон "АЛЬКОН" вместе с юными барнаульцами

Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" . Увлекательная экскурсия. Фото: архив компании "АЛЬКОН" .

Утро 7 июня для сотрудников "АЛЬКОН" прошло в окружении "фиксиков". Именно так называют маленьких гостей специалисты "АЛЬКОН" за их любознательность и активность! Коллектив студии танцев "Лариса" прибыл в полном составе на знакомство с технологией создания образцовых конструкций под маркой "АЛЬКОН".

Надеты каски, затянуты жилеты, настроение задорное с нотками нетерпения. "Можно я первый пойду? Я знаю, что нужно быть осторожным – там вон какие машины!" - спрашивает Влад, выглядывая в окно, откуда видно: в "АЛЬКОН" с самого утра кипит жизнь автоматизированных систем и создаются надежные окна. Итак, инструктаж по технике безопасности проведен, надеваем аппаратуру для лучшей слышимости. Это специальное устройство, которое позволяет уловить все детали и даже задать вопрос экскурсоводу. "Все готовы?" - раздался голос в наушниках "фиксиков". Звучное "Да!" говорит о том, что все в порядке и можно отправляться на экскурсию!

Приключения начинаются с цеха стеклопакетов. Там юные исследователи увидели как на раскроечный стол падает огромный лист стекла размером 2,6 х 3,6 м! Этот момент очень захватывающий и вызывает небольшое волнение. Кто-то от эмоций закрывает ушки, жмурит глаза и громко вздыхает: "Как же так?! Как такой большой лист стекла может упасть на стол и не разбиться на мелкие кусочки? – хором спрашивали ребята. Как пояснила экскурсовод, директор по развитию и связям с общественностью "АЛЬКОН" Елена Прокопьева, лист падает на стол со специальным покрытием с небольшими отверстиями по всей площади полотна. Через них поступает воздух, создавая таким образом воздушную подушку, с помощью которой стекло остается в целости и мягко ложится на раскроечный стол. Специальный аппарат режет стекло по заданным параметрам – размерам, которые необходимы для точной установки стеклопакета в раму. Вникая в детали ребята узнали секреты "теплого" стеклопакета: что такое дистанционная рама, герметизация, этапы сборки окна. И даже про специальные энергосберегающие ТОП-покрытия, которые помогают сохранять тепло в доме и экономить до 35% электроэнергии в зимний период.

"Но ведь стекло - это еще не все окно! Нужна белая рама!" - слышен детский голосок в наушниках. Он пока еще не знает, что окна могут быть любого цвета: оттенки дерева, металла, розовые, красные, голубые, зеленые… Такими их делают в цехе ламинации. Но с чего начинается рама? Расскажем о тайнах, которые хранит в себе цех сборки ПВХ конструкций.

Именно здесь подобрано первоклассное современное оборудование для создания пластиковых окон, дверей и других конструкций на основе ПВХ профиля VEKA. Здесь находятся такие "гиганты" как SHIRMER и ROTOX. Они умело производят нарезку профильной системы на нужный размер и затем быстро и надежно скрепляют все детали между собой одновременно!

SHIRMER – высокопроизводительное немецкое оборудование, которое обрабатывает профиль всего за 7 секунд! За это время профиль нарезается по определенным заданным параметрам, фрезерует водоотводные и вентиляционные отверстия, просверливает отверстия для замков и ручек. Благодаря этому создается правильная заготовка для конструкции с идеальной геометрией, отвечающее самым строгим стандартам качества.

Подходим к еще одному "роботу", как в шутку прозвали его ребята. Это ROTOX. Здесь параллельно обработке ПВХ профиля происходит нарезка штапика и армирующего профиля, который является "скелетом" всего окна. Он способен выдерживать высокие нагрузки и перепад температур. Кстати, следующий аппарат на очереди, тоже ROTOX, сваривает части почти готового окна. Такая оптимизация позволяет ускорить процесс сборки окна, поэтому "АЛЬКОН" устанавливает конструкции в максимально короткие сроки.

Теперь дело остается за "малым" - фурнитурой. Ее специалисты "АЛЬКОН" устанавливают с высокой точностью самостоятельно. Но в порядке исключения самые любопытные из ребят могли попробовать себя в этом деле. И тут же наблюдали как совсем рядом отдельные части собираются в единое целое – надежное, безопасное окно "АЛЬКОН"!

"До свидания, богатыри!" - крикнула девочка Ангелина вслед начальнику цеха ПВХ конструкций Александру. Ребята еще долго делились впечатлениями и весело проводили время. "Представьте, я трогала фоносорб! А вы знаете что это такое?" - спросила одна из воспитанниц у своего руководителя, преподавателя студии танца "Лариса" Светланы Анатольевны Смирновой. Кстати, Светлана Анатольевна с удовольствием поделилась и своими впечатлениями об этом увлекательном путешествии:

Очень подробная и интересная экскурсия! По счастливым улыбкам детей видно, что они остались довольны. Особенно впечатлило то, что была предоставлена возможность участвовать в увлекательном процессе. Создается наглядное представление о том, как работает этот сложный механизм и нет сомнений в высоком качестве продукта компании "АЛЬКОН". Огромное спасибо коллективу!

В "АЛЬКОН" всегда с теплом встречают гостей. И после экскурсии все вместе радостно делились впечатлениями, яркими моментами и, конечно, угощениями. Мы фотографировались, танцевали и дарили подарки!

Спасибо маленьким талантам студии танцев "Лариса", за добрые, искренние слова в адрес компании! Желаем вам творческих успехов и еще больше радостных мгновений в жизни! Всегда рады видеть Вас в "оконном царстве" "АЛЬКОН"!

Стоит отметить, что впервые компания "АЛЬКОН" открыла свои двери для барнаульцев и гостей города еще в 2011 году. За 6 лет "АЛЬКОН" стремительно меняется, делая ставку на создание светопрозрачных теплосберегающих конструкций образцового качества и расширение ассортимента. Подробнее об этапах становления компании рассказывала Алла Аркадьевна Трубникова, соучредитель "АЛЬКОН" на "Школе успеха" от ИД "Алтапресс". О компании сегодня вы можете прочитать здесь.