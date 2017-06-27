Парень из Новоалтайска убил молотком барнаульского юриста, с которым познакомился накануне

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Сегодня, 09:10.
Происшествия

В Барнауле в суд направлено уголовное дело с обвинительным заключением против 22-летнего жителя Новоалтайска. Его обвиняют в тяжком преступлении - убийстве барнаульского юриста.

Суд, правосудие.
Суд, правосудие. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Как пишут на сайте ведомства, следственным отделом по Индустриальному району Барнаула, обвиняемый днем 3 февраля 2017 года пришел в гости к потерпевшему. Познакомился он с ним недавно, но успел поругаться. После этого парень с силой нанес несколько ударов принесенным с собой молотком в область головы 46-летнего мужчины. А потом задушил его брючным ремнем.

Когда потерпевший уже умер, парень вынес из квартиры компьютерную технику, телефоны, ювелирные изделия, наручные часы и деньги. И скрылся.

Но следователям СК, совместно с оперативными сотрудниками  полиции, удалось в кратчайшие сроки раскрыть это особо тяжкое преступление и задержать подозреваемого.

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