Выходные в Новосибирске: как добраться, что смотреть и сколько это стоит

Altapress.ru продолжает рассказывать о соседних городах, где можно интересно провести выходные. Новый обзор посвящен неофициальной сибирской столице — Новосибирску. Сегодня сложно найти жителей Алтайского края, которые хотя бы раз не были в соседнем городе. Но если все же вы не успели посмотреть достопримечательности сибирского мегаполиса, или еще надеетесь отдохнуть этим летом, мы расскажем, куда сходить и что посмотреть в соседнем городе.
Как добраться?
Новосибирск расположен в 231 км от Барнаула. Добраться туда из Алтайского края не составит труда.
- Из автовокзала Барнаула каждый день отходит более десятка рейсов до столицы соседнего региона. Стоимость билетов от 400 до 660 рублей, длительность пути — около 4 часов.
- Поездом выйдет дороже — от 600 до 3500 рублей, время в пути — около 5 часов.
- Самый дешевый способ — на электричке с пересадкой на станции Черепаново. Билет обойдется в среднем в 300 рублей на две электрички.
- На машине добраться можно за 2-3 часа.
Где жить?
В городе сотни отелей и гостиниц разного уровня. Место в хостеле можно снять от 350 рублей в сутки с человека. Гостиницы подороже и начинаются от 1300 рублей за номер за ночь. В стоимость обычно входит завтрак или двухразовое питание. Номера в люксовых отелях вроде "Мариотт" и "Хилтон" стоят от 5 тысяч рублей в сутки.
Что посмотреть?
Новосибирский зоопарк — крупнейший в стране. В нем находится около 11 тысяч животных 770 видов. Звери содержатся в просторных вольерах, а не в клетках. Некоторых видов животных, например кавказского леопарда, такина, нет ни в одном зоопарке стран СНГ.
Вход в зоопарк — 300 рублей для взрослых и 150 для детей и студентов. Если хотите узнать о животных побольше, можно заранее записаться на бесплатную экскурсию — группа оплачивает только вход.
Создатель зоопарка, кстати, родился в Барнауле.
В городе множество мест для пеших прогулок, которые особенно красивы летом. Например, Заельцовский парк с сосновом бору, в котором можно покататься на аттракционах, взять велосипеды напрокат, арендовать беседку. На аттракционах можно также прокатиться в Центральном парке культуры и отдыха, в самом сердце города.
В Новосибирске находится самый большой крытый аквапарк России "Аквамир". Бассейны, водные горки, термы. Стоимость посещения — 2200 рублей на полный день для взрослых, 1600 для детей и льготников.
Музеи
В Новосибирском государственном художественном музее ежегодно проходит около 70 различных выставок — от современной фотографии до картин русских художников прошлых столетий. В музей есть два входа. Если заходить со стороны Красного проспекта, взрослый билет будет стоить 120 рублей, для детей и студентов — 60. А со стороны ул. Свердлова — 200 рублей для взрослого и 100 для школьников и студентов.
Музей истории Западно-Сибирской железной дороги содержит около двух сотен экспонатов поездов, паровозов, автомобилей и множество документов, фотографий, которые рассказывают историю строительства ЗСЖД, показывают быт железнодорожников. Стоимость входного билета от 25 до 150 рублей, есть возможность заказать экскурсию.
Государственный краеведческий музей расположен в центре города, в построенном до революции здании. На трех этажах находятся различные выставочные экспозиции посвященные этнографии и истории. Цена билета — 200 рублей со взрослого на все этажи. Семейный билет (2 взрослых, 1 ребенок) — 300 рублей, если детей двое — 400.
Один самых необычных музеев — музей мировой погребальной культуры в пригородном поселке Восход в Парке Памяти крематория. Все экспонаты — от шедевров современной живописи до декоративно-прикладного искусства и скульптуры объединены одной тематикой — смерть. Есть даже старинные катафалки и предметы для погребения разных народов мира. Внутри два выставочных зала — вход в каждый из них оплачивается отдельно и стоит 250 рублей. Фотосъемка оплачивается отдельно — 50 рублей.
Театры
Летом театральный сезон закрыт, но здания театров сами по себе — архитектурные достопримечательности, которые стоит увидеть.
Академический молодежный театр "Глобус" — один из старейших театров Новосибирска. Здание стилизовано под парусное судно. Стоимость билетов — от 250 рублей.
Новосибирский театр оперы и балета. Его здание самое большое театральное сооружение в стране и один из наиболее современно оборудованных театров. Из-за большого размера его также называют Сибирским Колизеем. Билеты — от 400 до 3 тысяч рублей.
Театр "Красный факел". В отличие от первых двух, он работает летом. В августе, например, проходят спектакли на летней веранде театра на свежем воздухе. Цена билета — от 500 рублей.
Метро
Удобный способ передвижения по городу и одна из достопримечательностей — новосибирский метрополитен. Сейчас в нем действует 13 станций. Часть метрополитена проходит через Обь, соединяя два берега. Новосибирский метромост — самый длинный в мире (2145 м).
Академгородок
Новосибирский академгородок — научный центр Сибирского отделения РАН в 20 км от центра города. На его территории расположено множество научно-исследовательских институтов, музеев и Технопарк, Новосибирский государственный университет. Добраться в Академгородок можно из центра Новосибирска на метро, а затем на маршрутке или автобусе.
В музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, где раньше хранилась мумия принцессы Укока, сегодня можно увидеть другие мумии, обнаруженные на территории Алтая.
Что посмотреть в окрестностях?
На границе Алтайского края и Новосибирской области расположено Новосибирское водохранилище, оно же Обское море. На его берегу расположено множество баз отдыха, стоимость проживания в которых начинается от 500 рублей в сутки. Отдыхающим предлагают множество водных развлечений, прогулки на катерах, рыбалку.
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