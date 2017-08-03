Выходные в Новосибирске: как добраться, что смотреть и сколько это стоит

Как добраться?

Новосибирск расположен в 231 км от Барнаула. Добраться туда из Алтайского края не составит труда.

Из автовокзала Барнаула каждый день отходит более десятка рейсов до столицы соседнего региона. Стоимость билетов от 400 до 660 рублей, длительность пути — около 4 часов.

Барнаула каждый день отходит более десятка рейсов до столицы соседнего региона. Стоимость билетов от 400 до 660 рублей, длительность пути — около 4 часов. Поездом выйдет дороже — от 600 до 3500 рублей, время в пути — около 5 часов.

выйдет дороже — от 600 до 3500 рублей, время в пути — около 5 часов. Самый дешевый способ — на электричке с пересадкой на станции Черепаново. Билет обойдется в среднем в 300 рублей на две электрички.

с пересадкой на станции Черепаново. Билет обойдется в среднем в 300 рублей на две электрички. На машине добраться можно за 2-3 часа.

Где жить?

В городе сотни отелей и гостиниц разного уровня. Место в хостеле можно снять от 350 рублей в сутки с человека. Гостиницы подороже и начинаются от 1300 рублей за номер за ночь. В стоимость обычно входит завтрак или двухразовое питание. Номера в люксовых отелях вроде "Мариотт" и "Хилтон" стоят от 5 тысяч рублей в сутки.

Что посмотреть?

Новосибирский зоопарк — крупнейший в стране. В нем находится около 11 тысяч животных 770 видов. Звери содержатся в просторных вольерах, а не в клетках. Некоторых видов животных, например кавказского леопарда, такина, нет ни в одном зоопарке стран СНГ.

Вход в зоопарк — 300 рублей для взрослых и 150 для детей и студентов. Если хотите узнать о животных побольше, можно заранее записаться на бесплатную экскурсию — группа оплачивает только вход.

Создатель зоопарка, кстати, родился в Барнауле.

В городе множество мест для пеших прогулок, которые особенно красивы летом. Например, Заельцовский парк с сосновом бору, в котором можно покататься на аттракционах, взять велосипеды напрокат, арендовать беседку. На аттракционах можно также прокатиться в Центральном парке культуры и отдыха, в самом сердце города.

В Новосибирске находится самый большой крытый аквапарк России "Аквамир". Бассейны, водные горки, термы. Стоимость посещения — 2200 рублей на полный день для взрослых, 1600 для детей и льготников.

Музеи

В Новосибирском государственном художественном музее ежегодно проходит около 70 различных выставок — от современной фотографии до картин русских художников прошлых столетий. В музей есть два входа. Если заходить со стороны Красного проспекта, взрослый билет будет стоить 120 рублей, для детей и студентов — 60. А со стороны ул. Свердлова — 200 рублей для взрослого и 100 для школьников и студентов.

Музей истории Западно-Сибирской железной дороги содержит около двух сотен экспонатов поездов, паровозов, автомобилей и множество документов, фотографий, которые рассказывают историю строительства ЗСЖД, показывают быт железнодорожников. Стоимость входного билета от 25 до 150 рублей, есть возможность заказать экскурсию.

Государственный краеведческий музей расположен в центре города, в построенном до революции здании. На трех этажах находятся различные выставочные экспозиции посвященные этнографии и истории. Цена билета — 200 рублей со взрослого на все этажи. Семейный билет (2 взрослых, 1 ребенок) — 300 рублей, если детей двое — 400.

Один самых необычных музеев — музей мировой погребальной культуры в пригородном поселке Восход в Парке Памяти крематория. Все экспонаты — от шедевров современной живописи до декоративно-прикладного искусства и скульптуры объединены одной тематикой — смерть. Есть даже старинные катафалки и предметы для погребения разных народов мира. Внутри два выставочных зала — вход в каждый из них оплачивается отдельно и стоит 250 рублей. Фотосъемка оплачивается отдельно — 50 рублей.

Театры

Летом театральный сезон закрыт, но здания театров сами по себе — архитектурные достопримечательности, которые стоит увидеть.

Академический молодежный театр "Глобус" — один из старейших театров Новосибирска. Здание стилизовано под парусное судно. Стоимость билетов — от 250 рублей.

Новосибирский театр оперы и балета. Его здание самое большое театральное сооружение в стране и один из наиболее современно оборудованных театров. Из-за большого размера его также называют Сибирским Колизеем. Билеты — от 400 до 3 тысяч рублей.

Театр "Красный факел". В отличие от первых двух, он работает летом. В августе, например, проходят спектакли на летней веранде театра на свежем воздухе. Цена билета — от 500 рублей.

Метро

Удобный способ передвижения по городу и одна из достопримечательностей — новосибирский метрополитен. Сейчас в нем действует 13 станций. Часть метрополитена проходит через Обь, соединяя два берега. Новосибирский метромост — самый длинный в мире (2145 м).

Академгородок

Новосибирский академгородок — научный центр Сибирского отделения РАН в 20 км от центра города. На его территории расположено множество научно-исследовательских институтов, музеев и Технопарк, Новосибирский государственный университет. Добраться в Академгородок можно из центра Новосибирска на метро, а затем на маршрутке или автобусе.

В музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, где раньше хранилась мумия принцессы Укока, сегодня можно увидеть другие мумии, обнаруженные на территории Алтая.

Что посмотреть в окрестностях?

На границе Алтайского края и Новосибирской области расположено Новосибирское водохранилище, оно же Обское море. На его берегу расположено множество баз отдыха, стоимость проживания в которых начинается от 500 рублей в сутки. Отдыхающим предлагают множество водных развлечений, прогулки на катерах, рыбалку.