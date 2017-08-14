Новосибирцы дерзко украли детскую коляску и увезли в Барнаул

Как сообщает прокуратура региона, вечером 18 марта один из товарищей предложил другому похитить коляску и продать, а вырученные деньги решили поделить поровну. Через несколько дней после кражи один из воров вместе с коляской уехал в Барнаул, где разместил объявление о ее продаже на сайтах "Авито" и "Юла". В это же время родители малыша, оставшегося без средства передвижения, разместили объявления о пропаже коляски. Через несколько дней на объявление откликнулась женщина, которая рассказала, что увидела объявление о продаже похожей коляски в Барнауле.

После этого отец семейства попросил знакомого связаться по объявлению и посмотреть коляску, описав ее отличительные признаки. Выяснилось, что это именно та коляска, которую украли. Пострадавший рассказал обо всем сотрудникам полиции, которые изъяли коляску и вернули законному владельцу.

За кражу группой лиц по предварительному сговору мужчинам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.