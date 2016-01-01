"НТЦ Галэкс" вручили сертификат социально ответственного работодателя

В конце ноября Губернатор Алтайского края Александр Карлин вручил предприятиям региона сертификаты "Социально ответственных работодателей".

Согласно Указу Губернатора Алтайского края Александра Карлина от 27 июня 2016 года "НТЦ Галэкс" присвоен статус "Социально ответственного работодателя".

Среди критериев, по которым оценивается уровень социальной ответственности работодателей: строгое соблюдение норм трудового законодательства, выплаты достойной заработной платы без задержек, отчисление в полном объеме налогов, создание безопасных условий труда, участие в социальном партнерстве.

Справка

ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского Федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России.