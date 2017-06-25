"Нюхаете, что ли?" Путин раскритиковл директора "Артека" за экскурсии на винзавод

Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru. Владимир Путин посетил "Артек". Фото: kremlin.ru.

Путин приехал в "Артек" 24 июня. О посещении Массандры ему рассказали сами дети. "Вы что делаете там? На винзавод ходите?" — спросил он, на что дети ответили утвердительно.

Тогда Путин обратился с тем же вопросом к директору лагеря. Он попытался объясниться. "На прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он, когда делился воспоминанием, сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската Красного Камня", — пояснил директор лагеря.

Путин подчеркнул, что "здесь почти все спортсмены". "Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте", — сказал он.

"Нет, мы не употребляем", — ответил Каспржак. "Нюхаете, что ли?", — поинтересовался Путин.

Каспржак уточнил, что комбинат "Массандра" — тематический партнер лагеря, благодаря которому дети могут видеть, как растет виноград, собирать его, изучать процессы закладки и ездить на лавандовые поля, пишет Лента.ру.

Путин приехал в "Артек" в субботу, чтобы принять участие в церемонии открытия седьмой смены. В ходе визита он осмотрел спортивный зал, столовую, жилые комнаты и классы для занятий, а также макет реконструкции лагеря.