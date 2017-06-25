"Нюхаете, что ли?" Путин раскритиковл директора "Артека" за экскурсии на винзавод

Президент России Владимир Путин упрекнул директора лагеря "Артек" Алексея Каспржака за организацию детских экскурсий на винодельню в поселке Массандра, сообщает ТАСС.
Путин приехал в "Артек" 24 июня. О посещении Массандры ему рассказали сами дети. "Вы что делаете там? На винзавод ходите?" — спросил он, на что дети ответили утвердительно.
Тогда Путин обратился с тем же вопросом к директору лагеря. Он попытался объясниться. "На прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он, когда делился воспоминанием, сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската Красного Камня", — пояснил директор лагеря.
Путин подчеркнул, что "здесь почти все спортсмены". "Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте", — сказал он.
"Нет, мы не употребляем", — ответил Каспржак. "Нюхаете, что ли?", — поинтересовался Путин.
Каспржак уточнил, что комбинат "Массандра" — тематический партнер лагеря, благодаря которому дети могут видеть, как растет виноград, собирать его, изучать процессы закладки и ездить на лавандовые поля, пишет Лента.ру.
Путин приехал в "Артек" в субботу, чтобы принять участие в церемонии открытия седьмой смены. В ходе визита он осмотрел спортивный зал, столовую, жилые комнаты и классы для занятий, а также макет реконструкции лагеря.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.