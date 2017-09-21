О "глушилках", блокировке беспилотников и работе в Кремле рассказала спецкор Paris Match

"Работа в Кремле — мечта всех, — призналась молодая сотрудница президентской библиотеки Марина. — И не только потому, что это Москва, верховная власть, близость к президенту, а потому, что здесь появляются знакомства на всю жизнь".

Работа здесь престижна. Конкуренция среди претендентов на место очень высокая. Необходимы рекомендации людей, имена которых получившие работу затем держат в секрете. Нужна безупречная репутация, в том числе родных и близких будущего работника. Вся предоставленная информация подвергается тщательной проверке.

Сергей Хлебников, отвечающий за безопасность в Кремле, рассказал о трудностях охраны объекта, который ежедневно посещают тысячи туристов. В его офис стекается вся информация, в том числе от примерно трех тысяч сотрудников охраны. Каждую неделю на кремлевской территории случаются мелкие инциденты, но бывает и кое-что серьезнее, пишет bfm.ru.

Хлебников признался, что вокруг Кремля, как и аэропортов, установлена электронная система глушения радиосигналов. Кроме того, над охраняемой территорией блокируется работа всех беспилотников. В Кремле также есть система видеокамер, обнаруживающая посторонний газ и распознающая мимику людей. Она подает тревожный сигнал, если человек проявляет нервозность.