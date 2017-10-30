Не платили за квартиру: полиция рассказала подробности стрельбы в Барнауле

Вечером 29 октября в Барнауле, в одной из квартир дома № 14 по улице 40 лет Октября, неизвестный в квартире расстрелял двух мужчин и женщину. Двух потерпевших госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелявший скрылся из квартиры, сообщили в главном управлении МВД по Алтайскому краю.
Задержали подозреваемого бойцы отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в районе дома № 56 по улице Малахова. При попытке оказать вооруженное сопротивление он был обезврежен. Во время задержания у мужчины изъяли более 100 патронов.
Как уточнили altapress.ru в полиции, 56-летний задержанный оказался бывшим мужем хозяйки квартиры, в которой произошла стрельба. Потерпевшие снимали квартиру, но, по словам хозяйки, не заплатили за жилье. Тогда женщина пожаловалась бывшему супругу. Тот пришел на разборки. По-хорошему, вероятно, решить проблему не получилось. Все закончилось стрельбой.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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